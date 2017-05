Grasski-Schnuppern mit Lisa Wusits und Kristin Hetfleisch in Rettenbach

14.05.2017, 07:26 Uhr

"Das gibt's nur bei uns":

RETTENBACH. Die Bezirksblätter Burgenland starteten heuer die Serie "Das gibt's nur bei uns", bei der es exklusive Erlebnisse zu gewinnen gibt. Nach der Wanderung mit Hans Goger am 1. Mai fand nun am 13. Mai das Grasski-Schnuppertraining mit Weltmeisterin Lisa Wusits und Gesamtweltcupsiegerin Kristin Hetfleisch im Schizentrum Rettenbach statt.Da ein Gewinnertrio rund um Jörg Werderits kurzfristig absagen musste, wagten sich die drei wackeren - schierprobten Burschen - Oliver und Rene Schwarz, sowie Patrick Hackl auf die Rettenbacher Piste und Grasskier.

Erste Erfahrung mit Grasski

Weltcupauftakt in Rettenbach

Gute zwei Stunden absolvierten die drei aus dem Güssinger Bezirk nach einer kurzen Einführung in die Thematik gekonnt ihre ersten Schritte, dann Schwünge und zum Schluss schon "Abfahrten". Nebenbei erfuhren sie von Kristin Hetfleisch und Lisa Wusits auch Informatives rund um den Grasski-Sport als solches.Nebenbei konnten die drei auch dem Grasski-Nachwuchs beim Trainieren zu schauen und staunen, was die Mädchen und Burschen, die wohl in einigen Jahren auch Weltcup-Luft schnuppern werden, schon drauf haben."Es ist schon ein Wahnsinn, da gibt es das alles hier rund 30 Kilometer von uns daheim entfernt und man weiß praktisch nichts davon", meinte Rene Schwarz aus Burgauberg. Zum Abschluss wurden sie auch noch in die Praktiken des Schiwaschens eingeführt. "Ich habe bislang nur etwas vom Schiwachsen gehört", meinte Oliver. Danach klang das Training mit einem kurzen "Apres Ski" in der Rettenbacher Schihütte aus.Bereits in wenigen Wochen erfolgt in Rettenbach auch wieder der Weltcupauftakt im Grasski. Vom 9. bis 11. Juni trifft sich am Traditionshang die Weltcupelite zu zwei Rennen.Die Startnummerauslosung erfolgt am 9. Juni ab 20 Uhr. Am 10. Juni wird der Riesentorlauf ausgetragen (14 Uhr / 16.15 Uhr). Am 11. Juni gibt es den Super G (10 Uhr). Dazu gibt es an allen Tagen ein buntes Rahmenprogramm mit Musik und Sideevents für Kinder.