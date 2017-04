GYM Oberschützen vertritt Österreich bei Basketball-Schulweltmeisterschaften in Porec

21.04.2017, 16:34 Uhr

Das Basketballteam vom BG/BRG/BORG Oberschützen qualifizierte sich beim Bundesfinale für die Teilnahme und wurde heute offiziell verabschiedet.



Team Oberschützen:

OBERSCHÜTZEN. Die Schulweltmeisterschaften im Basketball finden vom 29. April bis 7. Mai in Porec (Kroatien) statt. Das Team vom BG/BRG/BORG Oberschützen qualifizierte sich am 17. November als Österreichischer Schülermeister für die internationalen ISF-Spielen. Dabei bezwangen sie das BORG Kapfenberg im Semifinale mit 65:41 und das BORG Linz Honauerstraße im Finale mit 75:45.Am Freitagvormittag wurde das bssm-Team aus Spielern der Redwell Gunners (Jahrgänge 1999-2002) offiziell verabschiedet. Das GYM Oberschützen ist somit bereits zum 4. Mal nach 1993, 2001 und 2005 Teilnehmer der Basketball-WM. Heuer nehmen 33 Nationen aus allen Kontinenten teil. Österreich trifft dabei in Gruppe H auf Dänemark, Lettland und Iran.Christoph Cermak, Thomas Linzer, Jakob Skutta, Lukas Kampel, Jonathan Knessel, Paul Schuecker, Jakob Hainisch, Magdy AbouAhmed, Stefan Blazeviz, Jonas Jankovics, Jonas Marschall, Stefan ReitererCoaches: Norbert Jungel, Paul Radakovics