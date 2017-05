HSV Pinkafeld und LZ Omaha holten mehrere Medaillen im Orientierungslauf

08.05.2017, 15:07 Uhr

Bezirkssportler waren beim Orientierungslauf Austriacup-Wochenende in Kärnten erfolgreich und holten mehrere Medaillen.

BEZIRK OBERWART. Am ersten Maiwochenende wurde am Samstag in Krumpendorf ein Orientierungslauf Mitteldistanzbewerb ausgetragen - zugleich erster Austriacup der Saison. In der Herren Eliteklasse konnte sich HSV Pinkafeld-Athlet Gernot Kerschbaumer vor Robert Merl (ASKÖ Henndorf) und Mathias Peter (OLC Graz) durchsetzen.„Ich bin mit meinem Lauf großteils zufrieden. Es waren viele Posten, da war es wichtig, ständig gut vorauszuplanen und einen guten Flow zu finden. Mit einem Sieg in die Cup-Saison zu starten, ist natürlich ein guter Formbescheid“, freute sich Kerschbaumer. Vereinskollege Helmut Gremmel, der nach gesundheitsbedingter Pause sein Comeback feierte, erreichte Platz 17. Bei den Damengewann Ursula Kadan (OC Fürstenfeld), Julia Bauer (SKV OLG Dt. Kaltenbrunn) wurde als beste Burgenländerin Sechste.

Mehrere Medaillen für Bezirk Oberwart

Kerschi Zweiter

Erfolge im Nachwuchs und Senioren

In sämtlichen Nachwuchs- und Seniorenklassen war dies gleichzeitig auch österreichische Meisterschaft über die Mitteldistanz. Dabei konnten sich einige BurgenländerInnen über Edelmetall freuen.Marlene Hoffmann (LZ Omaha) wurde Dritte in der D-14. Bei den Damen 55- gab es Silber und Bronze für den HSV Pinkafeld durch Luise Oswald bzw. Helene Strobl. Rose-Marie Pfeiffer (LZ Omaha) holte Bronze in der D 65-. Karl Lang vom HSV gewann Silber in der H55- und ebenfalls Silber sicherte sich Routinier Willi Grabenhofer (LZ Omaha) in der H 70-.Am Sonntag ging es dann durch die Straßen, Gassen, Parks und Innenhöfe der Klagenfurter Altstadt. Am Vormittag stand ein Sprint Austriacup am Programm und knapp nach Mittag die österreichische Meisterschaft in der Mixed Sprint Staffel.In der Herren Eliteklasse - gleichzeitig zählte der Bewerb in der Elite zur Weltrangliste - war Gernot Kerschbaumer abermals bester Österreicher. In der Tageswertung musste er sich nur dem Neuseeländer Tim Robertsson um 13 Sekunden geschlagen geben. Helmut Gremmel (HSV) wurde 14. Bei den Damen gewann Ursula Kadan. Julia Bauer wurde als beste Burgenländerin Siebte.In den Jugend- und Seniorenklassen war dies auch die österreichische Meisterschaft über die Sprintdistanz. Marlene Hoffmann (LZ Omaha) wurde Zweite in der D-14. Helene Strobl durfte sich in der D55- über Gold freuen. Willi Grabenhofer (LZ Omaha) holte in der H70- erneut Silber, sowie Paul Ziermann (HSV Pinkafeld) Silber in der H 75-. In der Austriacupklasse D 21 Kurz gewann Melinda Ymsén (HSV Pinkafeld), Nicole Graf (Dt. Kaltenbrunn) wurde Dritte.Zwei Stunden später startete die ÖM in der Mixed Sprint Staffel. Der HSV bildete mit Melinda Ymsén, Helmut Gremmel, Gernot Kerschbaumer und Sabine Fuchs ein Team. Zwischendurch war man gar nicht weit weg vom Bronzemedaillenplatz, im Endeffekt musste man sich mit dem neunten Platz zufrieden geben. Der Sieg ging an den OLC Graz vor den NF Wien und ASKÖ Henndorf.