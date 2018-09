Kerschi Staatsmeister im Orientierungslauf

09.09.2018, 20:30 Uhr

Gernot Ymsén-Kerschbaumer holte Gold über die Langdistanz und Bronze in der Staffel mit Helmt Gremmel und Markus Lang.

Gold für Kerschbaumer

PINKAFELD. Am Wochenende fanden in Miesenbach, Steiermark, die Orientierungslauf Staatsmeisterschaften über die Langdistanz und die Staffel statt.Steile Hänge und viele Kontrollposten verlangten den Athletinnen und Athleten sowohl körperlich als auch orientierungstechnisch alles ab.Am Samstag über die Langdistanz mussten die Eliteläufer über 30 Kontrollposten anlaufen. Auf der 15km langen und 650 Höhenmeter steilen Strecke konnte sich Gernot Ymsén-Kerschbaumer (HSV Pinkafeld) in souveräner Manier vor seinem stärksten Konkurrenten Robert Merl (ASKÖ Henndorf) Staatsmeisterschaftsgold sichern. Bronze ging an Matthias Reiner (NF Villacht).„Das war ein sehr zaches Rennen heute mit den vielen Höhenmetern. Für mich war wichtig, dass ich die ganzen 90 Minuten die Konzentration aufrechterhalten konnte. Es freute mich sehr, dass ich hier in meinem Heimatbezirk gewinnen konnte“, zeigte sich Kerschi zufrieden. Vereinskollege Helmut Gremmel belegte in der Staatsmeisterschaftswertung den sechsten Rang.Auch bei den Damen gab es einen Favoritensieg. Ursula Kadan vom OC Fürstenfeld konnte sich knapp vor der Badnerin Anja Arbter durchsetzen. Bronze erkämpfte sich Laura Ramstein vom OLC Graz.

Bronze für HSV Pinkafeld

Bei der Staffelmeisterschaft kam es in der Herren Eliteklasse zum Dreikampf zwischen den Teams vom HSV Pinakfeld (Markus Lang, Helmut Gremmel, Gernot Ymsén-Kerschbaumer), NF Wien und OLC Graz. Führte nach der ersten Strecke noch der HSV so konnten die beiden anderen Teams auf der zweiten Strecke vorbeiziehen und die Führung auch auf der Schlussstrecke behaupten.So gewann erstmals das junge Team von den Naturfreunden Wien (Kurz, Kastner, Bonek) vor dem OLC Graz (Gröll, Pfeifer, Peter) und dem HSV.„Wir wollten unser Favoritenrolle natürlich gerecht werden, aber die anderen waren über die drei Strecken einfach konstanter. Aber auch über Bronze bei einer Staatsmeisterschaft könnten wir uns freuen“, so das HSV Trio.Das Damenrennen gewannen ebenfalls die NF Wien, gefolgt vom OLC Graz. Bronze ging an die SU Schöckl Orienteering. Ein weiteres Erfolgserlebnis gab es fürs Burgenland durch das junge Trio in der H-14 Klasse. Lukas Wieser, Kilian Degen und Paul Frield holten Meisterschaftsgold.