Landesmeistertitel im Handball für Oberwart und Oberschützen

28.04.2017, 12:05 Uhr



Sieg und Platz 2

Im Handballbewerb der Unterstufen Mädchen kämpften sechs Mädchenteams in Oberwart um den Landesmeistertitel. Dabei überzeugte die Mädchenmannschaft des BG/BRG Oberschützen und gewann alle 5 Spiele.So wurden sie ungeschlagen Landesmeister und vertreten das Burgenland bei der Bundesmeisterschaft, die von 22.-24.Mai in Linz/Kärnten stattfinden wird.In der Kategorie Mini Burschen konnte die Mannschaft der NMS Oberwart in einem spannenden Finale ihre Altersgenossen vom BG/BRG Oberschützen mit 5:4 bezwingen.Beide Mannschaften werden das Burgenland am 13.6. in Oberwart beim Regionalcupbewerb vertreten, in dem die Landes-und Vizelandesmeister der Steiermark, Kärnten und Burgenland aufeinandertreffen.