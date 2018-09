Nico Wiener schoss sich zum Vizeweltmeistertitel im Compound-Bogenschießen

09.09.2018, 21:04 Uhr

Der Schreibersdorfer Nico Wiener holt Silber bei der WA Feld-Weltmeisterschaft in Italien.

Weltmeister besiegt

SCHREIBERSDORF. Diese Woche fand in Cortina (Italien) die WA Feld Weltmeisterschaft im Bogenschießen statt.Nach der Qualifikation lag der Schreibersdorfer Nico Wiener noch auf dem 9. Rang von 46 Teilnehmern. In den darauffolgenden Matches der besten 22 konnte der Schreibersdorfer alle Matches gewinnen und erreichte das HalbfinaleIn diesem Halbfinale war sein Gegner der amtierende Weltmeister Steve Anderson aus den USA. "Ich schoss in diesen Match sehr konsequent und gewann mit 3 Ringen Vorsprung", resümierte Nico.Im Gold-Finale hieß sein Gegner Mike Schlösser aus den Niederlanden - derzeit Weltranglistenerster. "Wir lieferten uns ein gutes Match, am Ende verlor ich knapp mit 2 Punkten Unterschied. Das bedeutete für mich Vizeweltmeister in der Compound Men Kategorie. Ein großartiges Ergebnis", freute sich Nico über Silber.