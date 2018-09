Oberdorferin Kristin Hetfleisch gewann Riesentorlauf in Sauris

13.09.2018, 18:45 Uhr

Kristin Hetfleisch baute mit Sieg den Vorsprung im Grasski-Gesamtweltcup aus.

RTL: Sieg für Kristin, Platz 3 für Philipp

OBERDORF/RECHNITZ. Im italienischen Sauris findet das diesjährige Weltcupfinale im Grasski mit vier Rennen vom 13. bis 16. September statt.Der Gesamtweltcup und die Einzelweltcups sind bereits in österreichischer Hand - einzig die Frage, wer holt die Kristallkugeln, ist noch offen. Die Oberdorferin Kristin Hetfleisch hat beste Chancen sogar alle fünf Kristallkugeln noch abzuräumen.Bei den Damen prolongierte Kristin Hetfleisch mit einem klaren Sieg im Riesentorlauf die Favoritenrolle im Gesamtweltcup. Platz 2 ging an Antonella Manzoni (Italien), Rang 3 an die Tschechin Alena Vesela. Ingrid Hirschhofer wurde Fünfte, Daniela Krückel Achte. Lisa Giacobini erreichte Rang 12, Jacqueline Gerlach rettete noch Platz 14 ins Ziel.Bei den Herren siegte der Schweizer Stefan Portmann vor Edoardo Frau (Italien) und dem Bad Tatzmannsdorfer Philipp Gschwandtner. Hannes Angerer belegte Rang 12, Sascha Posch Platz 16, Tim Fülöp Rang 22 und Sebastian Posch Platz 27.

Kristin auf Gesamtweltcupkurs

Weitere Termine

Mit dem Sieg im Riesentorlauf fixierte Kristin nach dem Triumph in der Juniorenwertung ihre erste Weltcupkugel der Saison mit 440 Punkten im Riesentorlauf. Im Gesamtweltcup baute sie ihren Vorsprung mit 1.130 Punkten auf Jacqueline Gerlach (885) auf 245 Punkte aus. Lisa Wusits, die aus beruflichen Gründen nur den Super G und die Superkombination bestreitet, liegt weiter am tollen dritten Platz mit 445 Punkten.Freitag, 14. September: SlalomSamstag, 15. September: SuperkombinationSonntag, 16. September: Super G