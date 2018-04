Oberwart Gunners verpassen trotz Siegs gegen Klosterneuburg Playoff

28.04.2018, 07:17 Uhr

Für die Oberwart Gunners ist nach dem Spiel gegen BC Vienna die Saison vorzeitig zu Ende.

OBERWART. Im Duell um Platz 6 hätten die Oberwart Gunners gegen die Klosterneuburg Dukes einen +22-Sieg gebraucht, um die letzte Chance aufs Playoff noch wahren, am Ende gab es nach hartem Kampf und starker Leistung einen 102:100-Sieg in zweiter Overtime.Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel drehten die Gunners auf und erspielten sich einen +11-Vorsprung, der die Fans schon leise an eine Sensation denken ließen, aber bis zur Pause waren die Dukes wieder herangekommen (54:47).In der zweiten Hälfte sind zunächst wieder die Oberwarter am Drücker, aber Klosterneuburg schleicht sich sukzessive heran. Nach 40 Minuten hieß es 85:85 - Overtime. In der Verlängerung haben die Gäste die Nase vorne, aber die Gunners gleichen bis zur Sirene aus (93:93). In der zweiten Overtime bleiben die Oberwarter am Ball und behalten die Oberhand. Am Ende heißt es 102:100 - Platz 7 für Oberwart, die am Montag die Saison beim Match in Wien beenden.Seagears 29, Gregg 24, Poljak 17, Szkutta 12, Wolf 7, Käferle 4, Blazevic 4, White 3, Patekar 2