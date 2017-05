Oberwarter Nachwuchskicker verteidigen Titel

07.05.2017, 09:31 Uhr

Das U12-Team der SV Oberwart gewinnen abermals den Coca Cola-Cup im Burgenland. Vier Teams aus dem Bezirk waren beim Landesfinale dabei.

BEZIRK OBERWART. Bei wunderbarem Frühlingswetter fand am 6. Mai in Rohrbach bei Mattersburg das Coca-Cola CUP Landesfinale 2017 statt. Die 20 besten U12-Mannschaften Burgenlands spielten um die begehrten Finalplätze für das Bundesfinale 2017.Gleich vier Teams aus dem Bezirk Oberwart nahmen mit der SpG KIKOBA, SV Oberwart, SpG Geschriebenstein und SpG Pinkafeld am Finalturnier teil und konnten durchaus auch sportlich überzeugen.

Ein Gruppensieger

1:0-Sieg im Finale für Oberwart



Bisherige Landessieger aus dem Bezirk (2005-2017)

Mit der SpG KIKOBA holte ein Bezirksteam den Gruppensieg. Dazu schafften Pinkafeld und Oberwart jeweils Platz 2 in ihrer Gruppe. Lediglich die SpG Geschriebenstein musste sich mit Rang 5 in ihrer Gruppe begnügen.Am Ende belegte Pinkafeld Platz 6, KIKOBA Rang 7 und die SpG Geschriebenstein den 17. Platz. Oberwart durfte über den Landesmeistertitel jubeln.In einem ausgeglichenen Finalspiel besiegte die U12 der SV Oberwart die Mattersburger mit 1:0. Die zwei Finalisten qualifizierten sich für das große Bundesfinale am 17./18. Juni in Wien.Die SV Oberwart-Trainer Markus Supperl und Manfred Imre freuten sich riesig für ihre Mannschaft: „Wir haben uns heute beim ganzen Turnier sehr gut präsentiert. Der knappe Finalsieg und der Einzug in das Bundesfinale, wo nun die besten U12-Teams Österreichs auf uns warten, sind ein tolles Ergebnis und eine großartige Leistung unseres Teams.“2017: SV Oberwart,2016: SpG Oberwart2006: FFT Oberwart2005: FFT Oberwart2016: 18. Platz: SpG SV Oberwart2014: 18. Platz: SpG Oberwart;2006: 7. Platz: FTT Oberwart2005 gab es noch kein Bundesfinale