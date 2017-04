Platz 2 für Nico Wiener bei European Grand Prix in Polen

30.04.2017, 08:32 Uhr

Dem Schreibersdorfer Bogenschützen Nico Wiener fehlte gerade ein Punkt zum Sieg.

SCHREIBERSDORF. Ende April fand fand der European Grand Prix in Polen statt. Mit dabei war auch der Schreibersdorfer Nico Wiener, der nach der Qualifikation am Mittwoch auf Rang 2 lag.In der Eliminationsrunde am Donnerstag gewann er gegen den Ukrainer Roman Vinogradov (145:137) und den Polen Gabriel Kozlowski (147:140) klar. Auch im Viertelfinale blieb Nico gegen den Belgier Reginald Kools mit 148:144 siegreich.

Gold hauchdünn verpasst

Das Halbfinale gegen Alberto Simonelli (Italien) wurde zum Krimi. Nach Gleichstand (147:147) ging es in ein Stechen, das Nico ganz knapp für sich entscheiden konnte.Auch im Finale war es eine hauchdünne Entscheidung. Diesmal fehlte dem jungen Schreibersdorf gerade ein Punkt auf Gold. Dieses holte sich der Italiener Michele Nencioni mit 144:143.