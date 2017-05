Redwell Gunners: Sieben Siege zum Meistertitel

10.05.2017, 19:32 Uhr

Die Redwell Gunners starten am 11. Mai ins Playoff-Halbfinale. In der "best of five"-Serie geht es gegen Wels.

OBERWART. Das Warten hat ein Ende – am Donnerstag, 11. Mai, steigen die Redwell Gunners in die Snickers Playoffs 2017 ein. Als unangefochtener Tabellenführer nach dem Grunddurchgang „ersparte“ sich der Titelverteidiger das Viertelfinale und kann ausgeruht in die „best of five“-Serie gegen den WBC Wels gehen.Die Gmunden Swans spielen im Semifinale gegen die Kapfenberg Bulls, die im Viertelfinale Traiskirchen mit 2:0 bezwangen.

Volle Konzentration

Zwei Ausfälle

Sieben Meister im Kader

Zwei Heimspiele zum Start

Der WBC Wels drehte den 0:1-Rückstand aus dem ersten Spiel in Wien mit zwei Siegen noch in einen 2:1-Triumph. Somit kommen die Oberösterreicher als Halbfinalgegner zunächst zweimal nach Oberwart.In den bisherigen fünf Begegnungen mit Lamesic & Co. behielten die Gunners mit 3:2 die Oberhand.„Wir haben unseren Gegner gut analysiert und kennen unsere eigenen Stärken. Wenn wir 40 Minuten lang unser Spiel durchziehen, bin ich zuversichtlich, dass wir gegen Wels erfolgreich sind“, sagt Headcoach Chris Chougaz.Ihm steht abgesehen von Jakob Szkutta (fällt nach einem Zehenbruch vier Wochen aus) und Renato Poljak (unterzog sich einer Schulteroperation) der gesamte Kader zur Verfügung.Aus der Meistermannschaft des Vorjahres stehen heuer noch sieben Spieler im Kader - allen voran natürlich Derek Jackson, der schon länger als heißer MVP-Anwärter im Gespräch ist.Auch sein kongenialer Partner im Backcourt, Chris McNealy, bringt Playoff-Erfahrung aus dem Vorjahr mit. Dann wären da noch Kapitän Sebastian Käferle und Georg Wolf, die beide großen Anteil am Titelgewinn hatten. Einen besonderen Motivationsschub gab es übrigens noch für Benjamin Blazevic, er wurde ins Nationalteam-Trainingscamp einberufen.Bevor ans Finale gedacht werden kann, gilt es zunächst das Duell im Halbfinale gegen Wels zu überstehen. Lamesic & Co. haben zwar die letzten drei Saisonduelle gegen die Gunners verloren, unterschätzen darf man den Supercupsieger aber nicht.„Diesen Fehler machen wir sicher nicht! Außerdem bauen wir auf die Unterstützung unserer tollen Fans, die das Team zum Erfolg tragen wird“, freut sich Präsident Thomas Linzer auf die beiden ersten Halbfinalspiele vor heimischem Publikum.Denn auch Spiel zwei der Serie findet am Sonntag, 14. Mai, um 20 Uhr (Sky Live-Spiel) in Oberwart statt. Im dritten Spiel wechselt die Serie nach Wels (18. Mai, 19 Uhr).