Spannendes Panther-Cup-Finlale in Großpetersdorf

15.09.2018, 10:45 Uhr

Panther-Cup-Süd-Finale in Großpetersdorf

Am Mittwoch den 12. September fand das große Finale des Panther Cups in Großpetersdorf statt. Dabei trafen insgesamt 17 Mannschaften in 3 verschiedenen Leistungsstufen aufeinander.Organisiert wurde das Sportereignis von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Wohnheimes Kastell Dornau, welches auch selbst 4 Mannschaften im Cup stellte.Die heißbegehrten Goldmedaillen konnten sich die Teams „Graz Kickers 2“, „Margarthenblitz“ und „Special Needs“ holen.