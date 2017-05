Sturm-Feste im Südburgenland

01.05.2017, 08:42 Uhr

Das Doppel-Duell ging am Sonntag eindeutig an die Grazerinnen, die Fehler in 180 Minuten eiskalt bestraften.

Frühe Führung für Sturm

LOIPERSDORF. Am Sonntag, 30. April, erfolgte das Doppelduell zwischen dem FC Südburgenland und den Sturm Graz Frauen.Beide Spiele endeten in einem Debakel für die Südburgenländerinnen, die einmal mehr vor allem durch Individualfehler in der Defensive sich selbst bestraften. Insgesamt gab es 16 Tore zu sehen.Im Bundesligamatch waren die Grazerinnen von Beginn an druckvoll und ließen die Südburgenländerinnen kaum über die Mittellinie kommen.Ein ideales Zuspiel nutzte Katharina Naschenweng - den Tick schneller am Ball als Verteidigerin Boglarka Megyeri - mit einem Spitz zum 0:1. Der Ball erwischte die herauseilende Keeperin Melinda Szvorda am falschen Fuß (10.).

Pleite auch für Südburgenlands 1b

Nur wenige Minuten später vermochte Szvorda mit Fußabwehr noch gegen Isabella Posch zu retten. Die nächste Aktion schloss Stefanie Enzinger im einem Kopfball unter die Latte erfolgreich ab (15.). Damit war nach nur einer Viertelstunde die Vorentscheidung gefallen. Südburgenland konnte sich ein wenig stabilisieren, auch wenn die Gäste weiter am Drücker waren. Ein scharfer Lattenschuss von Enzinger war die nächste dicke Möglichkeit nach 28 Minuten.Bei einem guten Freistoß von Julia Kofler war Szvorda abermals mit dem Bein zur Stelle, doch der Ball sprang genau vor die Füße von Posch, die den Ball über die Linie drückte (39.). Damit war der Sack zu. Doch es kam für das Heimteam noch schlimmer - in den Schlussminuten. Zunächst erzielte Enzinger - aus abseitsverdächtiger Position - zum 0:4 (43.), ehe ein abgefälschter Schuss von Anna Malle (44.) und ein Treffer von Emily Cancienne (45.) das halbe Dutzend noch vorm Pausenpfiff voll machten.Kurz nach Wiederbeginn lag der Ball erneut im Netz. Ein missglückter Abschlag landete bei Cancienne, der Schuss sich leicht versprang und so den Weg über das Schienbein von Szvorda hinweg ins Tor fand (47.). Damit schien sich Sturm zu begnügen, doch einmal zappelte der Ball noch im Tor der Heimischen. Und wieder stand eine Grazerin ziemlich frei - diesmal Enzinger, die wenig Probleme hatte, das Runde zum achten Mal ins Eckige zu platzieren (71.).Die beste Möglichkeit für die Koch-Elf auf zumindest einen Ehrentreffer hatte Verteidigerin Barbara Weber, die einen Sololauf übers halbe Feld hinlegte und den Ball nur knapp über die Latte setzte (78.). So blieb es beim 0:8-Debakel und der Hoffnung, dass es beim Auswärtsspiel in Landhaus kommendes Wochenende etwas besser läuft.Südburgenland: Szvorda - Pelzmann (46.Jandl), Jovanovic, Megyeri, B. Weber - Lefevre, Köppel, Zwickl, Koch, Strobl (46.Dotter) - PistotnikSturm Graz: Gritzner - Winter (65.Wurzinger), Degen, Kovacs (80.Kovacs), Gatternig - Kofler, Malle, Cancienne, Naschenweng - Posch (65.Frieser), Enzinger0:1 (10.) Naschenweng, 0:2 (15.) Enzinger, 0:3 (39.) Posch, 0:4 (43.) Enzinger, 0:5 (44.) Malle, 0:6 (45.) Cancienne; 0:7 (47.) Cancienne, 0:8 (71.) EnzingerNach dem letztwöchigen Sieg gegen Hof hatte sich das 1b-Team auch eine Überraschung gegen Sturms Zweier erhofft. Doch ähnlich wieder in der höchsten Spielklasse fiel auch diesmal die Vorentscheidung relativ früh.Quasi mit der ersten wirklich Tormöglichkeit brachte Lara Lazarek Sturm Graz II in Führung (10.). Nach einem Eckball patzte bei einem Kopfball von Sandra Schwarz Torfrau Julia Bezsenyi (20.) und nur vier Minuten später sind sind Amtmann und Bezsenyi uneins, was Julia Wagner kaltschnäuzig zum 0:3 ausnutzte. Vanessa Oberhammer legte noch vor der Pause noch den vierten Treffer nach (36.).Gleich nach Wiederbeginn erhöhten Sandra Stolz (48.) und Jessica Frieser (49.) mit einem Doppelschlag auf 6:0 aus Sicht der Gäste. Wagner legte noch ihren zweiten Treffer nach (71.).Einmal durften dann aber auch die tapfer kämpfenden Südburgenländerinnen ebenso jubeln. Kurz vor Schluss gelang Anna Spalek doch noch ein Ehrentreffer zum 1:7 - dennoch eine sehr bittere Niederlage für die Koch-Mädels. Nächsten Samstag geht es zum nicht minder schwierigen Auswärtsspiel zu Feldkirchen/Magdalensberg.Südburgenland 1b: Bezsenyi - Marth, Pelzmann, Dotter, Amtmann - Jandl (68.Huber), Spalek, K. Weber, Strobl (68.Eberhardt) - Rehling, GoldSturm Graz II: Fladerer - Wurzinger, Schwarz, Maier - Lazarek (62.Boandl), Frieser, Starchl, Stolz, Felgitscher (46.Hrnjkas) - Oberhammer (46.Schmelzer), Wagner0:1 (10.) Lazarek, 0:2 (20.) Schwarz, 0:3 (24.) Wagner, 0:4 (36.) Oberhammer; 0:5 (48.) Stolz, 0:6 (49.) Frieser, 0:7 (71.) Wagner, 1:7 (88.) Spalek