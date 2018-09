Tapfere Gunners verlieren Test gegen Szombathely

23.09.2018, 08:18 Uhr

Der Vizemeister aus Ungarn, Falco Szombathely, bezwang das junge Team der Unger Steel Gunners Oberwart klar mit 95:78.

OBERWART. Einen Tag nach der offiziellenim Autohaus Fürst empfingen die Unger Steel Gunners Oberwart - mit Testspieler Marcus Jackson - den ungarischen Vizemeister Falco Szombathely in der Sporthalle Oberwart.In einem temporeichen Spiel konnten die Gunners zu Beginn das Spiel offen halten und den Rückstand in Grenzen, wobei vor allem die Dreier der Ungarn es Oberwart schwer machte. Mit einem 23:27 ging es in Abschnitt 2. Auch in diesem spielen die Oberwarter weiter beherzt und kommen sogar zum umjubelten Ausgleich (32:32). Doch die Klasse von Szombathely, angetrieben von vielen mitgereisten Fans, zeigte sich deutlich. Immer wieder packen die Gäste tolle Distanzwürfe aus und zur Pause steht es 41:51 aus Sicht der Leitner-Jungs.

Gunners mit viel Einsatz

Gunners Coach Horst Leitner: "Phasenweise haben wir richtig gut gespielt. Wir werden von Spiel zu Spiel besser." 

Im 3. Viertel können die Gunners mit viel Einsatz den Rückstand abermals verkürzen, doch wieder sind es die Dreier von Falco die die Aufholjagd stoppen. Es bleibt weiter ein schnelles Spiel beider Teams, aber die Gäste nutzen ihre Klasse und Routine noch besser aus. Mit 59:70 geht es in den Schlussabschnitt.Die Gunners zeigten weiter viel Einsatz, doch während sie um jeden Punkt kämpfen müssen, gelingen dem ungarischen Vizemeister wieder einige Treffer aus der Distanz, die den Vorsprung ausbauen. Am Ende gab es einen klaren 95:78-Erfolg für Szombathely, der von den Gästefans gefeiert wurde. Doch auch die Gunners-Fans zeigten sich von der Leistung ihres Teams begeistert.