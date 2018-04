Tapfere Südburgenländerinnen verlieren gegen Leader mit 0:3

28.04.2018, 06:30 Uhr

Trotz guter Leistung waren die Carinthians Spittal am Ende zu stark für Südburgenland 1b.

OLBENDORF. Für die Spielerinnen von Südburgenland 1b wird es immer enger. Gegen den Tabellenführer Carinthians Spittal hielt das junge Team zwar gut mit, aber am Ende stand auch hier die Null. Nach einer kurzen Drangphase der Heimelf übernahmen die Kärntnerinnen das Kommando und waren optisch überlegen, ohne jedoch wirklich torgefährlich aus dem Spiel heraus zu werden - lediglich ein Lattenfreistoß von Stefanie Großgasteiger ließ eine Führung anläuten (14.).Nach der Trinkpause kamen die Gäste frischer aufs Feld zurück und auch gleich zu einer guten Möglichkeiten, doch der Kopfball von Anna Lea Modre ging knapp vorbei (26.). Nach einer guten halben Stunde war es dann aber soweit, nach einem schnell abgespielten Freistoß zirkelte Modre den Ball an die Innenstange, von dort sprang er über die Linie (32.).

Großgasteiger-Doppelpack



Top-Teams im Südburgenland

Nur wenige Minuten später brachte Modre eine Maßflanke zur Mitte, die Großgasteiger mit einem wuchtigen Kopfball vollendete (35.). Damit war die Vorentscheidung gefallen. Die Südburgenländerinnen gaben ihr Bestes, aber die Gäste waren einfach zu stark und kontrollierten das Geschehen.Nach Seitenwechsel war es abermals die starke Großgasteiger, die Keeperin Jennifer Posch überwinden konnte - jedoch aus abseitsverdächtiger Position, über die man hätte diskutieren können (53.). Danach hielten die Südburgenländerinnen aber den Kasten dicht und so blieb es beim 0:3 aus Sicht der Heimelf, die jetzt schon die eine oder andere Sensation brauchen, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen.Am Sonntag, 29. April, kommt es zu einer schwierigen Doppelrunde für den FC Südburgenland. In der Bundesliga empfangen die Erhart-Mädels in Olbendorf den Tabellenführer aus St. Pölten (13 Uhr). In der 2. Frauenliga Ost/Süd geht es für die 1b gegen den Zweiten Horn (15.15 Uhr).Die Südburgenländerinnen müssen ohne die verletzte Magyarics und die gesperrte Lefevre auskommen, was den Fight gegen St. Pölten keinesfalls erleichtert.