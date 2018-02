Verena Eberhardt für WM-Vorbereitung auf Mallorca

10.02.2018, 18:44 Uhr

Die Radsportlerin bereitet sich derzeit mit dem Bahn-Nationalteam auf die Weltmeisterschaft vor.



Zweite Elite-WM

ST. MARTIN/WART. Bahnradsportlerin Verena Eberhardt bereitet sich gerade mit dem Bahn-Nationalteam auf Mallorca auf die bevorstehende Bahn Weltmeisterschaft vor. Die 23-Jährige kombiniert auf der Radsportinsel Bahn- und Straßentraining und schafft sich somit die perfekten Bedingungen für ihr Saisonhighlight.Auf der Straße trainiert Verena mit ihren Nationalteamkollegen, Andreas Müller, Andreas Graf und Stefan Matzner. Auf der Bahn trainieren außerdem einige Spanier und Iren mit, die sich ebenfalls auf die WM vorbereiten.Für Verena bedeutet die WM im holländischen Apeldoorn die zweite Teilnahme an einer Elite Weltmeisterschaft. „Wenn man sich für so ein Großevent vorbereitet, muss natürlich alles stimmen, deshalb hab ich mich für eine dreiwöchige Vorbereitung auf Mallorca entschieden“, so Verena, die sich dennoch besseres Wetter wünscht.Mit einigen Regentagen und vergleichsweise niedrigen Temperaturen lässt das Wetter noch zu wünschen übrig. Verena konnte das Training aber, durch die Möglichkeit auch Indoor auf der Bahn in Palma zu trainieren, dennoch durchwegs gut durchziehen.Bis 20.2. ist die Sportlerin aus St.Martin in der Wart noch im Süden, bevor sie ein paar Tage in Österreich verbringt und dann am 26.2. nach Holland reist.