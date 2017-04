Wieder starke Leistungen von Adam und Ivonne Wiener

20.04.2017, 06:43 Uhr

Das Geschwisterpaar aus Schreibersdorf erzielte wieder Bestleistungen in der Leichtathletik.

SCHREIBERSDORF. Der Schreibersdorfer Adam Wiener (ATS-Pinkafeld) schleuderte am 17. April seinen 700g Speer auf tolle 62,78m und holte sich damit eine neue Bestleistung. Nur knapp 2 Meter fehlen ihm damit aufs Limit (65,00m) für das U18-Camp in London im August. Der nationale Limitzeitraum für alle Großereignisse beginnt am 29. April!Auch seine Schwester Ivonne zeigte mit einem hervorragenden 39,63m Wurf bei den U20 mit dem 600g Speer auf.