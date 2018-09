Wolfgang Balla und Manuel Laschober gewinnen Rad-Trophy in Hitzendorf

23.09.2018, 19:57 Uhr

Die beiden Radsportler vom RSC Holzschlag gingen nach 24 Stunden am Rad als Sieger hervor.

PINKAFELD/HOLZSCHLAG. Vom 14. bis 16. September 2018 fand in Hitzendorf die 13. Auflage der 24 Stunden Rad-Trophy statt. Diese Ultra-Rad Veranstaltung zählt zum österreichischen 24 Stunden Cup und wurde in einer 3.8km langen Runde rund um die Kirschenhalle ausgetragen.Der Pinkafelder Wolfgang Balla und Manuel Laschober (beide RSC Holzschlag) nahmen an diesem Rad-Event in einer 2-er Staffel teil. 24 Stunden abwechselnd radeln, so viele Kilometer wie möglich einfahren, ist schon eine echte Herausforderung.

Sieg nach 712,25 Kilometer

Für Wolfgang und Manuel war es die erste Teilnahme an einem Ultra-Rad-Event. In den ersten 3 Stunden konnte der 3. Platz eingenommen werden, wobei im Laufe des Rennens das Tempo erhöht wurde. Ab der 4. Stunde konnten die führenden 2-er Staffeln überholt und schließlich die Führung übernommen werden.Nach 24 Stunden auf dem Rad, unglaublichen 712,25 gefahrenen Kilometern, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 30km/h konnten sich Wolfgang und Manuel als Sieger feiern lassen.