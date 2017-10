1,677 Millionen für Nahversorger und Buschenschankbetriebe

12.10.2017, 07:36 Uhr

LR Verena Dunst streicht bei Präsentation neuer Landesrichtlinie die Bedeutung der Buschenschänker und Nahversorger im Südburgenland hervor.



Investitionen gefördert

DEUTSCH SCHÜTZEN. „Ich werde das weitere Aussterben von Nahversorgungsbetrieben und Buschenschänken im ländlichen Raum nicht so einfach hinnehmen, sondern aktiv etwas dagegen tun“, so Agrarlandesrätin Verena Dunst.Konkret ging es dabei um die in Österreich einmalige Landesrichtlinie zur Förderung von Buschenschank- und Nahversorgungsbetrieben aus Mitteln der Ländlichen Entwicklung. Dafür stehen bis 2020 1,677 Mio. Euro bereit.Investitionen von bis zu 100.000 Euro pro Jahr können zu maximal 40% aus der neu geschaffenen Richtlinie gefördert werden. Begünstigt davon seien, so Dunst, Klein- und Kleinunternehmer sowie Buschenschänker, die ihren Betrieb im freien Gewerbe führen."Ausbezahlt wird nach genau definierten Auswahlkriterien, was besonders wichtig für die Transparenz eines solchen Vergabeverfahrens ist", berichtete Christian Wutschitz (Referatsleiter Förderwesen, Abteilung 4). Vorgestellt wurde dem interessierten Publikum neben den Grundvoraussetzungen für eine Förderung aus der neuen „Nahversorgerrichtlinie“ auch bestehende Systeme, aus denen auch schon bisher Investitionen hin zu nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeit gefördert werden. „Es wird immer wichtiger, dass Agrarbetriebe solche Diversifizierungsmaßnahmen vornehmen, und damit ihren Betrieb auf mehrere Beine stellt“, so Dunst.

Start 2018



Anfang 2018 werde es den ersten Call für Nahversorgungs- und Buschenschankbetriebe geben. "Ob Neubau, Umbau oder auch Zukauf von benötigtem Equipment - all dies ist förderfähig und bedeutet eine weitere Aufwertung des ländlichen Raums im Burgenland. Ich lasse mir den Landessüden nicht länger krankreden. Wir haben ein riesiges Potential für Buschenschänker und Nahversorger, das es auszuschöpfen gilt", betonte die Landesrätin.