26.09.2017, 00:21 Uhr

Das renommierte Autohaus Schwarz feierte mit vielen zufriedenen und neuen Kunden, sowie Freunden und Gästen, 30-jähriges Bestandsjubiläum.

(ps). „Ein Auto für jedermann leistbar machen“ soll kein Traum bleiben. Daher vertritt die Familie Schwarz seit 1987 erfolgreich die Weltmarke Ford mit ihrer umfangreichen PKW- und Nutzfahrzeugpalette am Standort Oberwart. Im Jahr 2002 vergrößerte sich das Familienunternehmen um die Premium-Marke Volvo, die in Skandinavien verwurzelt, aber in der ganzen Welt zuhause ist.Das Jubiläumsfest „30 Jahre Autohaus Schwarz und 15 Jahre Volvo“ startete mit einem beeindruckend unterhaltsamen Musikkabarett am Vorabend.„Ein kulinarisches Dankeschön für die vielen zufriedenen Kunden sowie allen interessierten Neukunden, die mit sämtlichen Modellen von Ford und Volvo Test fahren können - Highlights am heutigen Samstag sind ein Ford Mustang und ein Ford Edge“, so Hausherrin Doris Schwarz. Diese Gelegenheit ist einzigartig, denn unter der Woche sind oft nicht alle Modelle verfügbar.Es versprühte familieres Fläir, dieses Jubiläumsfest mit kulinarischen Schmankerln, tollen persönlichen Beratungsgesprächen, spritzigen Testfahrten und jeder Menge Information über Neu- und Gebrauchtwagen, bei denen der Kunde durch die Topcar-Technik-Garantie immer auf der sicheren Seite ist. Zahlreiche Gäste, wie Bürgermeister Georg Rosner, Vertreter der Wirtschaft, Politik und des gesellschaftlichen Lebens stellten sich als Gratulanten bei der Familie Schwarz ein.

Im Autohaus Schwarz, heute von Dieter und Doris als Familienbetrieb geführt, steht „Junior-Chef“ Dominik bereits in den Startlöchern. Nach der HAK entschied sich der engagierte Jungunternehmer für eine Lehre als Kfz-Techniker - derzeit studiert er an der Wirtschfts-Uni in Wien und arbeitet nebenbei im Familienunternehmen. "Unsere Branche entwickelt sich immer rasanter, eine breit gefächerte Ausbildung ist entscheidend für das Überleben des Betriebes", sagt Dieter Schwarz.Das 30-jährige Bestehen zeigt eindrucksvoll, dass kein Ende des Erfolges in Sicht ist. Das verdankt das renommierte Unternehmen nicht nur dem beispielhaften Umgang mit ihren Kunden, sondern auch der großen Wertschätzung, die sie den Mitarbeitern entgegenbringt. Ein Unternehmen steht und fällt am Ende mit seinem Team. "Wer sagt, die Mitarbeiter kosten einem zuviel, der macht etwas falsch. Ein Mitarbeiter kostet nichts, er bringt einem nur etwas", weiß Josef Schwarz.Dass Kundenzufriedenheit und -vertrauen wirklich nicht bloß leere Worte sind, bestätigt das Autohaus Schwarz mit unzähligen Top-Auszeichnungen für die beste Werkstätte Österreichs. Das Magazin "Alles Auto" gibt jedes Jahr eine Liste mit den besten Werkstätten heraus, Kriterien dafür sind zum einen zufriedene Kundenzuschriften, zum anderen heimliche Werkstättentests von Profis.„Die Autobranche ist im Auf- und Umbruch. Elektromobilität ist ein mittelfristiger Lösungsansatz um die CO2 Vorgaben zu erreichen, aber die Köpfe der Konstrukteure rauchen, weil bereits unterschiedliche Antriebskonzepte in Ausarbeitung sind – den Wasserstoffautos werden große Chancen eingeräumt. Die Mobilität ist großen Veränderungen ausgesetzt -“ das autonome Fahren wird kommen, Autos werden auf Kugeln fahren und vieles mehr. Am Autosektor wird in den nächsten 30 Jahren mehr passieren, als in der Vergangenheit“, so ein überzeugter Dieter Schwarz mit seinem Exkurs in die Auto-Zukunft.