Bautechnik-Maturanten planten Bauernhaus-Sanierung

30.04.2018, 19:23 Uhr

Neunutzung eines Bauernhauses in Großmürbisch nach den Plänen von Bautechnik-Maturanten



Der Schüler der 5. Klasse Hochbau Jan Brenner und Niklas Hammer planten in ihrer von Abteilungsvorständin DI Ulrike Hartler betreuten Diplomarbeit die Sanierung und den Umbau eines alten Bauernhauses. Auftraggeber ist der Student Daniel Mulczet, der das alte Bauernhaus in Großmürbisch derzeit vermietet und es nach Abschluss seines Studiums als Hauptwohnsitz nutzen will.

Eine wesentliche Herausforderung dieser typischen burgenländischen Bauernhäuser, die an einer Seite meist an der Grundstückgrenze stehen, ist eine optimale Raumbelichtung. Die „Trettn“ oder der Laubengang waren früher offen und so konnten die Räume dahinter natürlich belichtet und belüftet werden. Durch die Schließung der Trettn und Umnutzung als Gang haben diese Räume keine natürliche Belichtung und Belüftung mehr.Die erfolgte Umplanung erstaunte die Mutter des Bauherrn Monika Mulczet, die sich anfangs nicht vorstellen konnte, hier die Wünsche ihres Sohnes umsetzen zu können. Anfang April erfolgte die Übergabe mit der Präsentation. Daniel Mulczet war sehr erfreut über die gelungenen Umsetzungsvorschläge und wünschte den beiden Maturanten alles Gute für die abschließenden Prüfungen.