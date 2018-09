Bistrobox in Oberwart eröffnet

19.09.2018, 18:50 Uhr

Das Welster Start Up eröffnete eine Filiale in Oberwart

OBERWART. Mit der Eröffnung am Mittwoch, 19. September, in Oberwart bringt das Welser Start-Up BistroBox das Konzept der 24h-Pizzeria erstmals ins Burgenland. Der brandneue Standort befindet sich in der Wienerstraße 62 und wird von Franchisepartnerin Monika Salmhofer betrieben.BistroBox ermöglicht das perfekte Kauferlebnis auf Knopfdruck – und das rund um die Uhr und ohne einschränkende Öffnungszeiten. Somit können die Gäste in Oberwart ab sofort ofenfrische Pizza aus dem patentierten Heißluftofen, Snacks, kühle Getränke und frisch gemahlenen Kaffee im stylishen BistroBox-Ambiente genießen.

100 Standorte für Österreich

„Mit unserem ersten Standort im Burgenland setzen wir den nächsten Schritt unserer Franchiseoffensive, in deren Rahmen wir 100 Standorte in ganz Österreich suchen“, sagt Klaus Haberl, Co-Founder von BistroBox. „Das Interesse am BistroBox-Konzept ist auf Unternehmer- wie auch auf Kundenseite gleichermaßen groß. Parallel zur Eröffnung unserer neuen BistroBox in Oberwart befinden sich gerade mehrere neue Standorte in Bau.“Für all jene, die sich in Oberwart von der ofenfrischen Qualität auf Knopfdruck überraschen lassen wollten, gab es am Mittwoch gratis Kostproben.