"BNI Eisenberg" formierte sich

02.05.2017, 16:00 Uhr

Unternehmerteam aus 25 Mitgliedern unterstützt sich nun gegenseitig

Unternehmernetzwerk

OBERWART. 25 Unternehmer luden zu ihrem ersten offiziellen Unternehmermeeting. Über 90 Gäste erschienen, um das Unternehmerteam "BNI Eisenberg" aus der Taufe zu heben.„Es ist ein besonderer Tag für die Unternehmer der Runde“, so Andreas Roth, Steuerberater und Initiator, „wir haben die letzten Wochen damit zugebracht, einander besser kennen zu lernen, um miteinander in Zukunft intensiver zusammen zu arbeiten.“Das Team verwendet die Werkzeuge von Business Network International, einem Unternehmernetzwerk, das in Österreich über 2.000 Mitglieder zählt. „Wir sind aktuell in der Steiermark gut 300 Unternehmer in 11 Teams. Im Vorjahr konnten wir durch unsere Zusammenarbeit über 15 Millionen Euro für regionale Arbeitsplätze erwirtschaften“, erklärt Stefan Gössler, BNI Direktor der Region.Entdeckt ein Unternehmer einen Bedarf, den ein anderer decken kann, so empfiehlt er ihn weiter. "Dabei ist hohe Qualität der Unternehmer der Schlüssel zum Erfolg, ein Erfolgsfaktor, der in dieser hochkarätigen Runde hervorragend funktioniert“, erläutert Roth.Das Team „BNI Eisenberg“ trifft sich wieder am 5. Mai um 7 Uhr in der Bank zum Unternehmerfrühstück und freut sich über Anmeldungen