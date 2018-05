Dreschkirtag - Historische Feldtage Rechnitz: 11. bis 15. August 2018

01.05.2018, 08:00 Uhr

Die „Historischen Feldtage“ in Rechnitz finden heuer zum achten Mal statt und bieten viel Programm.

RECHNITZ. Alles dreht sich, alles bewegt sich - so lautet das Motto für die „Historischen Feldtage“ in Rechnitz. Von 11. bis 15. August 2018 wird Österreichs größte Sammlung von alten Dreschmaschinen, Mähdreschern und vielen anderen historischen Gerätschaften ausgestellt und in Betrieb genommen.Die Besucher erleben quasi die 100-jährige Entwicklung landwirtschaftlicher Technik an einem Tag und tauchen ein in die Arbeitswelt unserer Großeltern.

Seer bis Nockalm Quintett

Programmübersicht

Kirtagstreiben und viel Unterhaltung mit den besten Musikgruppen Österreichs sind fixe Bestandteile für einen erlebnisreichen Tag am Dreschkirtag. Heuer auf der Bühne: Die Seer, Nockalm Quintett, Draufgänger, Hannah aus Triol mit Band, Marco Ventre mit Band, Oliver Haidt, Niki Kracher, Die Fegerländer, Band Juchee, Die Mugls, Oberkrainer Allstars, Manuel, Sebastian und viele mehr.Sa. 11.8.: Die SeerSo. 12.8.: Historische Landtechnik im EinsatzMo. 13.8.: Die Draufgänger und HannahDi. 14.8.: Nockalm QuintettMi. 15.8.: Historische Landtechnik im EinsatzWeitere Infos gibt es unteroder bei Dietmar Lindau (0664/3452898)