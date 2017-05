Elektronik-Maturanten entwickeln Kugelroboter aus Star Wars

06.05.2017, 11:46 Uhr

Diplomarbeit „Spherobot“ zeigt Harmonie zweier autonomer Roboter

Anfang April 2017 wurde die Diplomarbeit „Spherobot“ von den Maturanten Michael Postl, Florian Laschober und Thomas Kern an den Auftraggeber HTL-Pinkafeld übergeben. Betreut wurde diese Diplomarbeit von Prof. Dipl.-Ing. Thomas Schlaudoschitz.Ziel dieser Arbeit war es, ein funktionstüchtiges Modell des Roboters „BB-8“ aus dem Film „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ zu bauen. Die Maturanten entwickelten dafür zwei Roboter, die unabhängig voneinander arbeiten. Ein Roboter betreibt die untere Kugel, der andere balanciert eigenständig auf dieser. Dabei wurde Know-How aus den verschiedensten Bereichen der Elektronik, wie Hardware-Design, Kommunikations- und Regelungstechnik, sowie Softwaretechnik und auch neu erarbeitetes Wissen im Bereich der Mechanik, angewendet. Zur Steuerung wurde eine universell einsetzbare Fernsteuerung entwickelt. Bei der Entwicklung wurden auch moderne Verfahren, wie z.B. 3D-Druck, verwendet.Das Modell soll die Vielseitigkeit der modernen Robotik und die harmonische Zusammenarbeit zweier voneinander unabhängiger Roboter zeigen. Die Diplomarbeit wurde auch am IT-Tag des Burgenlandes Anfang März 2017 unter dem Motto „Robotik für alle“ sehr erfolgreich in Eisenstadt präsentiert.