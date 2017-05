Familienbetrieb Bestattung Tölly erweist die letzte Ehre

09.05.2017, 12:00 Uhr

Bereits in fünfter Generation kümmert sich die Oberwarter Familie Tölly um unsere verstorbenen Mitmenschen.

Mit der Aufgabe wachsen

OBERWART (kv). Joszef Tölly gründete den Familienbetrieb - eine Tischlerei - bereits im Jahre 1878. "Damals hatten die Tischler, da sie die Särge fertigten, auch die Aufgabe der Bestattung inne", erklärt Seniorchef KommR Ewald Tölly.So wie schon Ewalds Vater oder Großvater sind auch seine Söhne Gerald und Klaus im Familienbetrieb aufgewachsen. "Wir waren von Kindheit an mit dem Tod betraut, man bekommt einen anderen Blick auf dieses Tabuthema. Es ist ein sehr respektvoller Beruf", sagt Juniorchef Gerald Tölly.

Rund um die Uhr

Viele Kulturen und Religionen

Abläufe regeln

Familie Tölly ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar. Der Tod ist ein schwieriges Thema, über das kaum jemand gerne spricht, doch von dem alle betroffen sind. Das Unternehmen schafft daher einen Raum, in dem sich die Menschen wohlfühlen. "Wir tun alles, um die Hinterbliebenen so gut es geht zu entlasten", erklärt Gerald Tölly. Doch vor allem, dass die Menschen mit jemandem reden können ist wichtig."Wir beheimaten Menschen mit den unterschiedlichsten Konfessionen". Bestattung Tölly nimmt besonders Rücksicht auf die jeweiligen Traditionen.Vom Ankleiden und Einbetten des Verstorbenen, Organisation des Begräbnisses, Blumenschmuck bis hin zu Danksagungen, um all das müssen sich die Trauernden nicht kümmern. Das nimmt oft eine große Last von den Schultern. "Wir sorgen als erstes dafür, dass der Verstorbene nach Freigabe sofort in seine Heimatgemeinde kommt, wo er in der Aufbahrungshalle oder anderen geeigneten Räumlichkeiten bis zur Beerdigung verbleibt", erklärt Gerald Tölly.