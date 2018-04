Frisörneuheit in Großpetersdorf mit Kältetechnik

19.04.2018, 06:43 Uhr

Aurelia Kovacs setzt als erste Frisörin auf Kryotechnik zur Haarversiegelung.

GROSSPETERSDORF. In Großpetersdorf gibt es einige Frisöre, die durchaus innovative Wege gehen, um die bestmögliche Frisur für ihre Kunden zu gestalten. So hat beispielsweise Aurelia Kovacs als bislang erste Frisörin im Südburgenland die Kryotechnik für sich entdeckt. "Mit der Kältetechnik ist die professionelle Haarversiegelung noch besser zu realisieren. Eine Kälteplatte mit -15°C bewirkt, dass sich die Schuppenschicht des Haares schließt und somit auch die zuvor eingebrachte Haarmasken usw. im Haar mit versiegelt und das auf ganz natürliche Art und Weise", so Kovacs, die diese spezielle Haarversiegelung für jedes Haar empfiehlt, "egal ob dünnes, dickes, kaputtes oder gefärbtes Haar".