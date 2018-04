HTL-Maturantin entwickelt Energieoptimierungskonzept

28.04.2018, 20:48 Uhr

Energetische Betrachtung des Verbindungstraktes der HTL Pinkafeld

Die Gebäudetechnikmaturantin Nora Kirchknopf übergab Anfang April ihre Diplomarbeit „Energetische Betrachtung Verbindungstrakt der HTL Pinkafeld“ an den Auftraggeber HTL Pinkafeld.Die von Prof. Judith Fenz betreute Diplomarbeit enthält nützliche Maßnahmen hinsichtlich Energieeffizienz für die HTL, wodurch Energie und damit langfristig Kosten einspart werden können. Dafür wurde ein vollständiges Raumbuch erstellt. Weiters wurde eine exemplarische Heizlastberechnung durchgeführt und darauf basierend Heizkörper für Klassenräume ausgelegt. Vorhandene Energiestatistiken wurden ausgewertet und interpretiert. Die Behaglichkeit inklusive Beleuchtung in Klassenräumen wurde erfasst und berechnet. Für den Verbindungstrakt wurde ein Energiemanagementsystem in Anlehnung an die ISO 50001 erstellt und Maßnahmen aufgezeigt.