HTL Pinkafeld und BFI bilden 15 neue Abfallbeauftragte aus

01.05.2017, 10:46 Uhr

„Seit vielen Jahren bietet die HTL Pinkafeld in erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem Berufsförderungsinstitut Burgenland interessierten Schülerinnen und Schülern neben dem lehrplanmäßigen Unterricht die Möglichkeit, praxisnahe Zusatzqualifikationen zu erwerben“, sagt Oskar Hable. Der Bautechnik-Professor ist Umweltbeauftragter und zusammen mit Chemie-Professor Andreas Lechner auch Abfallbeauftragter an der Schule.Im Rahmen einer 35-stündigen Ausbildung haben die beiden gemeinsam mit der Chemikerin Angelika Heiling-Meltsch die 15 Teilnehmer „intensiv“ in allen technisch, wirtschaftlich und rechtlich relevanten Grundlagen des aktuellen Abfallwirtschaftsgesetzes unterrichtet und auf die abschließende Prüfung zum Abfallbeauftragten vorbereitet.Bei einer die Ausbildung ergänzenden Exkursion zum Abfallwirtschaftsverband Hartberg haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer praxisnah die Besonderheiten einer nachhaltigen Abfallwirtschaft kennenlernen können. Das Prinzip Abfall vermeiden, verwerten und entsorgen lasse sich so anschaulich verstehen, meint Hable.Christian Pelzmann vom BFI Burgenland hat den erfolgreichen Absolventen ihre Zertifikate zum Abfallbeauftragten gemeinsam mit Schulleiter Wilfried Lercher und den Referenten am 7. April 2017 an der HTL Pinkafeld feierlich übergeben.