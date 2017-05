Informatik-Maturanten entwickeln ERP-System für Planungsbüro

01.05.2017, 09:49 Uhr

HTL-Software erleichtert Mitarbeitern die Planung von Fassaden von Bürogebäuden

Mitte April überreichten die Maturanten der Informatikabteilung der HTL Pinkafeld Stefan Neuwirth, Jörg Schinewitz und Jakob Sommersguter ihre Diplomarbeit “ERP-System für Face of Buildings” an die Auftraggeberfirma Face of Building planning Stimakovits Gmbh in Steinberg-Dörfl. Die neue entwickelte Software bildet komplexe Unternehmensprozesse des mittelständischen Fassadenplanungsbüros digital ab und erleichtert somit den Mitarbeitern die Planung der teils millionenschweren Fassaden für Bürogebäude.Betreuer der Diplomarbeit waren Prof. Mag. Heinz Bundschuh und Prof. Dipl.-Ing. Christian Mauerhofer, die Ansprechpartner seitens der Auftraggeber waren Harald Weidinger und Rene Klafsky, die sich herzlich für die gelungene Umsetzung bedankten!