Informationstag im Frauenberufszentrum Oberwart

21.09.2018, 17:47 Uhr

Das Frauenberufszentrum informierte über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

OBERWART. Am 4. September hat, wie jeden Monat, ein Infotag im Frauenberufszentrum Oberwart stattgefunden. Das Frauenberufszentrum bietet den an Aus- und Weiterbildung interessierten Frauen die Möglichkeit, sich beraten zu lassen, um den Weg der Umorientierung oder des Wiedereinstiegs zu erleichtern.„Wir bieten drei verschiedene Workshops an. Frau kann wählen zwischen FiT - Workshop (Frauen in Handwerk und Technik), FIT im Lernen und Perspektivenwerkstätte - je nachdem, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln möchte und welche Ausbildung angestrebt wird“, so Magdalena Freißmuth, die das FBZ leitet.

Zuweisung durch AMS

Die Zuweisung erfolgt durch die Regionalstellen des AMS, das Angebot ist an alle arbeitslosen und arbeitssuchenden Frauen im Südburggenland gerichtet.„Manche Frauen brauchen gezielte Unterstützung bei der (Neu-)Orientierung oder dem Wiedereinstieg“, so Freißmuth, „während der Teilnahme an der Perspektivenwerkstätte erarbeiten sie neue Alternativen und Optionen, erfahren von neuen Möglichkeiten am Bildungsmarkt, um so die richtige Entscheidung für ihre berufliche Zukunft zu treffen“.