17.10.2017, 08:03 Uhr

Die Musikwichtelgruppe schnupperte in den Bäckerberuf.

KEMETEN/WOLFAU. Die Kinder der Musikwichtelgruppe des Kindergartens Kemeten besuchten die Bäckerei Bayer in Wolfau. Dort durften sie in den Beruf des Bäckers hineinschnuppern und auch selbst Striezel backen. Reichlich bepackt mit leckerem Gebäck ging es wieder zurück in den Kindergarten. Danke an die Bäckerei Bayer für den tollen und erlebnisreichen Vormittag!.