"Pura Vida" in Bad Tatzmannsdorf ist "Bierwirt des Jahres"

19.09.2018, 14:49 Uhr

Der Titel "Bierwirt des Jahres" wurde zum 18. Mal vergeben, wieder ging der Burgenlandsieg in den Bezirk Oberwart.



„Gelebte Bierkultur im Burgenland“ ausgezeichnet

BAD TATZMANNSDORF. 2001 wurde sie zum ersten Mal vom „Wirtshausführer“ und von Stiegl vergeben, die Auszeichnung „Bierwirt des Jahres“. Heuer wurde der begehrte Preis für die Pflege der Bierkultur bereits zum 18. Mal verliehen.In jedem Bundesland wurde wieder ein Gastronom ausgezeichnet, der sich in besonderem Maß für das Kulturgetränk Bier engagiert. Im Burgenland sicherte sich das „Pura Vida“ in Bad Tatzmannsdorf den begehrten Titel.Das „Pura Vida – Café-Restaurant“ in Bad Tatzmannsdorf bietet eine große Palette unterschiedlicher Bierspezialitäten, die alle ausgezeichnet mit der Speisekarte harmonieren: Das Stiegl-Goldbräu, den Stiegl-Radler Grapefruit und die Stiegl-Weisse gibt es frisch gezapft vom Fass, die Stiegl Sport-Weisse, das Stiegl-Freibier alkoholfrei sowie das Stiegl-Columbus 1492 werden in der Flasche serviert.Das Restaurant am Golfplatz wird seinem Namen „Pura Vida“ vollkommen gerecht, denn hier kann man wirklich das pure Leben wirklich genießen. Ob auf der Sonnenterrasse oder im neu gestalteten Restaurant, Dietmar Jandrisits und sein Team verwöhnen die Gäste mit regionaler Küche auf hohem Niveau und typisch burgenländischer Gastfreundschaft. Das Lokal ist auch für Nicht-Golfer immer einen Besuch wert.

Zapf- und Glaskultur

Bei der Bewertung der „Bierwirte des Jahres“ wird das Augenmerk vor allem auf die Zapf- und Glaskultur, das Service sowie das kulinarische Know-how rund ums Bier gelegt. Die unabhängigen Prüfer bewerteten auch, wie gut etwa das Speisenangebot zu den Bierspezialitäten passt sowie das Kriterium „Kochen mit Bier“.