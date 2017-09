TÜV-Workshop zum Thema Sicherheit im Internet

26.09.2017, 19:24 Uhr

Bildungspartner der Informatikabteilung bereichern den Unterricht

Der Hauptschwerpunkt der Berufsausbildung in der Informatikabteilung ist seit jeher Software Engineering. Um den aktuellen Trends aber noch besser Rechnung tragen zu können, wurde 2014 der Ausbildungsschwerpunkt "Mobile- and Internet-Programming" eingeführt. In speziellen Workshops mit Bildungspartnern werden in diesem Schwerpunkt topaktuelle Themen gelehrt und vertieft.An zwei Septembernachmittagen machte Ing. Sabrina Steger MSc vom TÜV Austria GmbH auf Einladung von Prof. Gerhard Posch einen Workshop zum Thema Sicherheit im Internet. Frau Steger, selbst Absolventin der Informatikabteilung, erklärte den Schülern die Schutzziele und auch die wichtigsten Schwachstellen, die am häufigsten von Hackern genutzt werden. Anhand von praktischen Beispielen wurde aufgezeigt wie Angriffe ablaufen können, wie man sich schützen kann und was man bei der Softwareentwicklung zum Thema Sicherheit berücksichtigen muss.Abteilungsvorstand Thomas Gabriel betonte in seinen Dankworten an Sabrina Steger die große Bedeutung der Zusammenarbeit von HTL und Wirtschaft .