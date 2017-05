Turmöl mit Nah & Frisch Punkt neu in Jabing

10.05.2017, 00:00 Uhr

Die Jabinger Turmöl-Tankstelle ist jetzt auch ein moderner Nah & Frisch Punkt mit gemütlichem Café geworden.

JABING. Seit 2000 ist Alexander Szabo Pächter der Tankstelle in Jabing. Kerstin Bischof beteiligte sich 2008 als Gesellschafterin der damaligen AWI-Tankstelle, die 2014 von der Welser Doppler-Gruppe gekauft und zu einer Turmöl-Tankstelle umgebaut wurde."Seither wurde sehr viel investiert. Zuerst wurde der Außenbereich erneuert und u.a. zwei neue Selbstbedienungs-Lanzenwäschen installiert. Somit haben wir jetzt vier SB-Lanzenwäschen und eine Waschhalle sowie zwei Staubsaugerplätze. Darüber hinaus gibt es noch den LKW/Truck Stop", berichtet Kerstin Bischof.

Neu: Nah & Frisch Punkt

Gemütliches Café mit viel Geschmack

Offizielle Eröffnung

Öffnungszeiten

Im März 2017 erfolgte die nunmehrige Umgestaltung des bestehenden Shops in einen gemütlichen Nah & Frisch Punkt."Der Gastronomie- und Café-Bereich wurde komplett erneuert und sehr modern, aber auch gemütlich eingerichtet. Entsprechend dem Konzept von Nah & Frisch Punkt kann hier nun günstig eingekauft werden - mit einem Supermarktfeeling. Es gibt frisches Obst und Gemüse, täglich ofenfrisches Gebäck und insgesamt über 1.200 Artikel im Sortiment", berichtet Kerstin. Verschiedene Sorten Leberkäse und Snacks runden das Angebot ab.Ein sehr liebevoll und mit Geschmack eingerichtetes Café bietet Kaffee von Oro aus Italien."Seit Jahren ist unser köstlicher Kaffee sehr beliebt und manche Stammgäste kommen bereits seit über 15 Jahren fast täglich. Dafür sagen wir auch Danke! Ein Dankeschön auch unseren kompetenten und fleißigen Mitarbeiterinnen, die stets um das Wohl unserer Gäste bemüht sind", betont Kerstin Bischof.Die offizielle Eröffnung des neuen Nah & Frisch Punkt erfolgte am Freitag. Zur Feier gab es auch Grillhendl und natürlich ein gemütliches Beisammensein. Zahlreiche Stammgäste sowie Vertreter der Partnerunternehmen und Politik wie Bgm. Wolfgang Tauss und Bgm. Günter Valika schauten vorbei."Man kann bei uns somit nicht nur günstig tanken, sondern auch am Wochenende und abends einkaufen", so Bischof. Im Shop gibt es neben Getränken, Zigaretten und Tabak natürlich auch Motoröl und KFZ-Zubehör zu kaufen.Geöffnet ist von Montag bis Freitag, sowie Samstag, jeweils 6 - 22 Uhr, Sonn- und Feiertag, 7 - 22 Uhr. Es gibt eine Lotto/Toto-Annahmestelle, sowie einen Vegas Bet-Automaten. Alle gängigen Kreditkarten werden akzeptiert.