Zwei neue LEADER-Projekte zur Förderung beschlossen

15.09.2018, 07:48 Uhr

Eine Tourismus-Datenbank und Crowdfunding-Plattform fürs Südburgenland wurden beschlossen.

Pilotprojekt in Bad Tatzmannsdorf

SÜDBURGENLAND. In der Vorstandssitzung von südburgenland plus wurden zweiProjekte präsentiert zur Förderung empfohlen. Es geht um eine Tourismus-Datenbank fürs Südburgenland und eine Crowdfunding-Plattform.Zum einen ist es eine einheitliche Tourismus-Datenbank im gesamten Südburgenland für alle Mitarbeiter der Tourismusverbände. Mit dem Know-how können sie alle Tourismusbetriebe dabei unterstützen, eine professionelle Präsentation auf der regionalen Tourismus-Website und der Landes-Website zu erstellen.Gleichzeitig steht mit dieser Datenbank allen Beschäftigten im Tourismus und in öffentlichen Auskunftsstellen eine Fülle an Informationen zum regionalen Gesamtangebot zur Verfügung, damit sie Gästen gezielt Auskunft geben können. Im Rahmen eines Pilotprojektes werden Gemeinden und Betriebe in der Erlebnisregion rund um Bad Tatzmannsdorf durch einen eigenen Online-Coach unterstützt und alle Erlebnisinhalte professionell aufgearbeitet.

Crowdfunding-Plattform Südburgenland

Südburgenland profitiert

Crowdfunding ist eine alternative Finanzierungsform, die immer mehr anBedeutung gewinnt. Das eingereichte Vorhaben bietet eine Möglichkeit,regionale Produkte, Projekte, Geschäftsideen durch Investoren aus dereigenen Region umzusetzen.Im Projekt sollen zum einen mögliche Crowdfunder das nötige Know-how zur Planung und Umsetzung von Kampagnen erhalten und zum anderen die Bevölkerung über dieseAnlagemöglichkeit informiert werden. Auf einer eigenen Internetplattform sollen Crowdfunding-Projekte aus dem Südburgenland präsentiert werden, damit Investoren, die gezielt südburgenländische Unternehmen unterstützen wollen, sofort einen Überblick über aktuelle CrowdfundingProjekte haben.„Es freut mich, dass von beiden Projekten das gesamte Südburgenland profitiert.Zum einen kommt der Aufbau einer einheitlichen Tourismusdatenbank allenTourismusbetrieben zugute, zum anderen bringen wir mit der Crowdfunding-Plattform eine neue Finanzierungsmöglichkeit in die Region, durch die ein interessanter Wertschöpfungskreislauf entstehen kann“, fasst Obmann LA Bgm. Walter Temmel das Ergebnis der Auswahl-Sitzung zusammen.Die positive Wirkung dieser Projekte erstreckt sich auf viele Bereiche. Neben dem Tourismus profitieren auch Wirtschaft, Landwirtschaft und kulturelle Einrichtungen von den Förderungen. Obmann-Stellvertreter Gerhard Pongracz betont: „Diese zwei Projekte zeigen einmal mehr, dass wir mithilfe von LEADER-Geldern viele gute Ideen und engagierte Menschen in unserer Region unterstützen. Dadurch können wichtige Impulse für die Entwicklung des Südburgenlandes gesetzt werden.“