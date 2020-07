LIENZ. Auch im Sommer 2020 werden wieder Hl. Messen im St. Michaelskirchl am Zettersfeld gefeiert. Bedingt durch die Coronakrise ist die Anzahl der Gottesdienste, die oberhalb von Lienz stattfinden werden, auf voraussichtlich 7 Termine reduziert.

Die erste Sommermesse in der St. Michaelskirche findet am Sonntag, 26. Juli um 11.30 Uhr statt. Alle Hl. Messen werden im Freien gefeiert. Nur bei ausgesprochenem Schlechtwetter werden die Messen in die Kirche verlegt.

Die weiteren geplanten Termine sind jeweils Sonntag, 2., 9., 23.August und 6. und 27. September, immer um 11.30 Uhr.

Auch am Samstag, 15. August (Mariä Aufnahme in den Himmel, Hoher Frauentag), wird um 11.30 Uhr eine Hl. Messe im St. Michaelskirchl gefeiert.