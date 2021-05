Nach der coronabedingten Vorjahrspause öffnen heuer 8 Kirchen im Bezirk Osttirol bei der ökumenischen Veranstaltung ihre Pforten.

OSTTIROL. Am Freitagabend, dem 28. Mai 2021, öffnen im Bezirk Osttirol 8 Kirchen, die an der heurigen 16. Langen Nacht der Kirchen teilnehmen. Auch diesmal wurde dafür wieder ein Bibelspruch als Motto gewählt:

Du sendest Finsternis und es wird Nacht, dann regen sich alle Tiere des Waldes. (Ps 104,20)

Die Lange Nacht der Kirche ist ein ökumenisches Projekt, eine Initiative also, die von allen christlichen Konfessionen gemeinsam getragen wird. Der evangelische Superintendent von Salzburg und Tirol, Olivier Dantine, ging bei einer Pressekonferenz in Innsbruck auf das Motto „Heuer sicher anders!“ der langen Nacht der Kirchen ein. „Ich bin dankbar für die vielen Menschen, die sich die Arbeit gemacht haben, eigene Sicherheitskonzepte auszuarbeiten.“ Gerade die Kirchen haben hier eine Vorbildwirkung zu zeigen. Der Termin zwischen den Pfingstfesten der westlichen und östlichen Tradition sei besonders passend.

Auch der Innsbrucker Diözesanbischof hob den ökumenischen Gedanken der Langen Nacht der Kirchen hervor.



„Danke, dass uns dieser gemeinsame Abend für die Menschen wieder gelingt“

so Hermann Glettler.

Einige der Veranstaltungen dieser Nacht stehen im Zusammenhang mit dem Petrus-Canisius-Jahr 2021.

Pfarrgemeinden, Ordensgemeinschaften, Jugendgruppen, Initiativen sorgen – oft konfessionsübergreifend – dafür, dass die Lange Nacht der Kirchen zu einem Erlebnis wird. Erstmals sind im Gebiet der Diözese Innsbruck vier Religionsgemeinschaften beteiligt: neben der katholischen Kirche auch die evangelische, die serbisch-orthodoxe und heuer erstmals die neuapostolische Kirche. In Osttirol öffnen heuer katholische Kirchen ihre Pforten, ebenso wie die evangelische Pfarre in Lienz.

Veranstaltungen im Bezirk Osttirol im Überblick

Der Seelsorgeraum Lienz Nord organisiert eine Fackelwanderung zum Helenekirchl. Treffpunkt ist um 20.30 Uhr beim Tamerburger Anger. Die Fackelwanderung wird mit Gedanken von Dekan Franz Troyer gestaltet und mit Instrumentalmusik begleitet.

Im Seelsorgeraum Assling findet um 19 Uhr ein Friedensgebet in der Kapelle St. Josef statt und um 21 Uhr ein Friedensgebet mit der Vorführung des Lockdown-Konzerts von Michael P. Kelly in der Kirche zum Hl. Korbinian.

In der Martin Luther Kirche in Lienz stellt der Künstler Kurt Philippitsch aus Greifenburg gemeinsam mit SchülerInnen verschiedener Jahrgangsstufen und Schulen „Tiere in der Bibel“ aus. Eine Führung für Kinder beginnt um 19 Uhr, eine für Erwachsene um 20 Uhr. Zwischen den Führungen gibt es Minikonzerte mit Beate Aschan (Geige) und Helmut Oberdorfer (Orgel).

In der Pfarrkirche St. Jakob im Defereggental startet die heurige Lange Nacht um 20.30 Uhr mit einer Andacht. Anschließend führt eine Lichterwallfahrt in die Filialkirche St. Leonhard, wobei an verschiedenen Stationen meditative Texte und Gebete zum Thema Schöpfung und Heiliger Geist gelesen sowie Lieder gesungen werden. Abschließend wird dort ein Dankgottesdienst zu Ehren des Heiligen Geistes gefeiert und der Abend mit einer Agape-to-go beendet. Bei Regenwetter entfällt die Lichterprozession und der Dankgottesdienst in St. Leonhard beginnt bereits um 21:00 Uhr.

Im Reiterkirchl in Leisach findet um 20 Uhr eine Andacht mit besinnlichen Texten statt und auch die Pfarre Abfaltersbach wird bei der Langen Nacht die Pforten der Kirche Maria Heimsuchung für BesucherInnen öffnen.

Aufgrund der Covid-19 Pandemie kann es zu Änderungen kommen.

Pfarrhomepages und www.langenachtderkirchen.at/innsbruck geben Auskunft über das aktuelle Programm.

