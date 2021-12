Im heurigen Jahr finden die Weihnachtsmessen wieder relativ normal statt. Einzig das Tragen von FFP2 Masken und das wahren des Abstandes zu haushaltsfremden Personen ist zu beachten.

OSTTRIOL. In beinahe allen Pfarrkirchen, Kirchen und Kapellen werden über die Weihnachtsfeiertage Roraten, Christmetten, Gottesdienste, Hochämter und mancherorts sogar Patrozinien gefeiert, viele davon finden sich in unser nachfolgenden Auflistung (Liste wird laufend erweitert)

HEILIGER ABEND

Freitag, 24. Dezember

Lienz:

Pfarrkirche St. Andrä: 6 Uhr Rorate, 16 Uhr Kinderchristmette, 21.30 Uhr Einstimmung zur Christmette durch Bläser der Stadtmusik, 22 Uhr Christmette, anschl. Turmblasen

Heilige Familie: 6 Uhr Rorate, 16 Uhr Weihnachtsgottesdienst, 22 Uhr Christmette

Franziskanerkloster St. Marien: 6 Uhr Rorate, 8 Uhr Hl. Messe, 16 Uhr Kindermette, 22 Uhr Christmette

Leisach: 16 Uhr Weihnachtskrippenfeier mit den Kindern gestaltet vom KiFAli-Team; 20.30 Uhr Christmette

Amlach: 22 Uhr Christmette

Lavant: 24 Uhr Christmette

Tristach: 16.30 Krippenandacht im Pfarrer-Stadl, 22 Uhr Christmette

Nußdorf: 17 Uhr Kinderkrippenfeier, 21 Uhr Christmette

Debant: 16 Uhr Kinderkrippenfeier, 23 Uhr Christmette

Dölsach: 7 Uhr Rorate, 16 Uhr Kinderkrippenfeier

Iselsberg: 21.30 Uhr Wortgottesdienst

Nikolsdorf: 16 Uhr Kinderkrippenfeier, 21.30 Uhr Christmette

Matrei: 6 Uhr Rorate, 16 Uhr Kindermette, 22.30 Uhr Christmette

Kals: 17 Uhr Kinderweihnacht in den jeweiligen Fraktionen, 22 Uhr Christmette in der Pfarrkirche

Huben: 16 Uhr Kindermette, 20.30 Uhr Christmette

St. Johann: 16 Uhr Familien Christmette

Virgen: 17 Uhr Familienmesse, 21.15 Wanderung nach Obermauern - 22 Uhr Christmette in Obermauern

Prägraten: 15:30 Uhr Familiengottesdienst

Obertilliach: 22.30 Uhr Christmette

Untertilliach: 20.30 Uhr Christmette

Kartitsch: 22 Uhr Christmette

Sillian: 6 Uhr Rorate, 16 Uhr Kinderweihnachtsfeier mit Kindersegen, 22 Uhr Christmette

Tessenberg: 20 Uhr Christmette

Heinfels: 22 Uhr Christmette

Weihnachtsgedanken

"Gott ist Mensch geworden. In Jesus Christus hat er ein Gesicht wie wir, Hände und Füße wie wir und ein Herz wie unser Herz, um mit uns alle Freude und allen Schmerz mitfühlen zu können. Gott wurde ein armer Mensch. Er legt keinen Wert auf Reichtum, Wohlstand und Bequemlichkeit. Weihnachten ist Gottes Geburtstag auf Erden, der Geburtstag von Gottes unglaublicher Liebe, die nicht grübelt und rechnet und die kein Maß kennt. Weihnachten: ein Abenteuer eines Gottes, der nahe sein will, nicht weit weg, in Wolken verborgen. Er kommt nicht wie ein Gerichtsvollzieher, dem Leid, Angst und Not der Menschen egal sind. Er kommt als schwaches, unscheinbares Kind. Ein Flüchtlingskind, ein Asylant in Ägypten. Ein Gott, der von vielen nicht verstanden und nicht geliebt, sondern abgelehnt und verfolgt wird. Ein Gott mit einem menschlichen Leib, aus dem Menschen ein Kreuz machen werden. Weil Gott Liebe ist und die Menschen so unendlich gern hat, wird er ein leidender Gott. In Jesus leidet er die Leiden aller Menschen und aller Zeiten mit und verwandelt sie in Licht."

Phil Bosmans

Weihnachten - wir feiern die Geburt Jesu.

CHRISTTAG

Samstag, 25. Dezember

Lienz:

Pfarrkirche St. Andrä: 10 Uhr und 18 Uhr Festgottesdienst

Heilige Familie: 10.15 Uhr Familien-Festmesse, Musik. Gest.: Familienchor

Franziskanerkloster St. Marien: 8, 9, 10.30 und 19 Uhr Festgottesdienst

Leisach: 8.45 Uhr Weihnachtsfestmesse

Amlach: 8.45 Uhr Festmesse

Lavant:  10.30 Uhr Festmesse

Tristach: 18 Uhr Festmesse

Nußdorf: 18 Uhr Festgottesdienst

Debant: 8.45 Uhr Festgottesdienst

Dölsach: 10.15 Uhr Festgottesdienst

Iselsberg: 18 Uhr Festgottesdienst

Huben: 10.15 Uhr Festgottesdienst

Matrei: 8.45 Uhr Festgottesdienst

Kals: 10.30 Uhr Festgottesdienst

Virgen: 8.45 Weihnachtsamt

Prägraten: 10.15 Uhr Weihnachtsfestamt

Obertilliach: 8.30 Uhr Festgottesdienst

Untertilliach: 10 Uhr Festgottesdienst

Kartitsch: 10 Uhr Hl. Festgottesdienst

Hollbruck: 19 Uhr Festgottesdienstt

Sillian: 10 Uhr Weihnachtsfestmesse

Tessenberg: 8.30 Uhr Weihnachtsfestmesse

Heinfels: St. Peter - 10 Uhr Weihnachtsfestamt

STEFANITAG

Sonntag, 26. Dezember

Lienz:

Pfarrkirche St. Andrä: 10 und 18 Uhr Festgottesdienst

Heilige Familie: 10 Uhr Hl. Messe mit Familiensegen - Fest der Heiligen Familie – Patrozinum, Musik. Gest.: Camerata Pätzold

Franziskanerkloster St. Marien: 8, 9, 10.30 und 19.30 Uhr Hl. Messe

Leisach: 8.45 Uhr Messfeier mit Familiensegen

Amlach:  19 Uhr Hl. Messe

Lavant: 10.15 Uhr Hl. Messe

Tristach:  9 Uhr Hl. Messe

Nußdorf: 9 Uhr Hl. Messe

Debant: 8.45 Uhr Wortgottesdienst

Dölsach: 10.15 Uhr Hl. Messe

Nikolsdorf: 8.30 Uhr Hl. Messe

Huben: 19 Uhr Eucharistiefeier

Matrei: 8.45 Uhr Eucharistiefeier

Kals: 10.30 Uhr Hl. Messe

Virgen: 8.45 Uhr Weihnachtsamt

Prägraten: 10.15 Hl. Amt

Obertilliach: 8.30 Uhr Hl. Amt

Untertilliach: 10 Uhr Hl. Amt

Kartitsch: 10 Uhr Hl. Amt

Sillian: 10 Uhr Festmesse

Tessenberg: 8.30 Uhr Festmesse

Heinfels: St. Peter - 10 Uhr Festmesse

SILVESTER

Freitag, 31. Dezember

Lienz:

Pfarrkirche St. Andrä: 17 Uhr Dankgottesdienst zum Jahresschluss

Heilige Familie: 17 Uhr Jahresschlussdankgottesdienst

Franziskanerkloster St. Marien: 8 Uhr Messfeier, 18 Uhr Dankgottesdienst zum Jahresschluss – Kirchenbläser und Orgel, 23.30 Uhr „Besinnlich ins Neue Jahr“ - Texte: P. Martin, Musik: Gruppe Pätzold

Tristach : 18 Uhr Hl. Messe

Nußdorf: 18 Uhr Hl. Messe

Debant: 18.30 Uhr Hl. Messe in der Silvesterkapelle

Dölsach: 17 Uhr Jahresabschlussmesse

Nikolsdorf: 19 Uhr Jahrsabschlussmesse

Huben:  19 Uhr Dankgottesdienst

Matrei: 8 Uhr Eucharistiefeier in Zedlach, 19 Uhr Dankgottesdienst

Virgen: 10 Uhr Patrozinium in Welzelach, 17 Uhr Dankgottesdienst

Prägraten: 19 Uhr Jahreschlussgottesdienst

Obertilliach: 19.15 Uhr Jahresabschlussmesse

Hollbruck: 18 Uhr Jahresabschlussmesse

Sillian: 19 Uhr Jahresabschlussgottesdienst

Tessenberg: 17 Uhr Jahresabschlussgottesdienst

NEUJAHR

Samstag, 1. Jänner

Lienz:

Pfarrkirche St. Andrä: 18 Uhr Festgottesdienst

Heilige Familie: 18.30 Uhr Festmesse, Hochfest der Gottesmutter Maria

Franziskanerkloster St. Marien: 8, 9, 10.30 und 19 Uhr Messfeier

Leisach:  17 Uhr Neujahrsmessfeier

Amlach:  19 Uhr Hl. Messe

Lavant: 10.15 Uhr Hl. Messe

Tristach: 18 Uhr Hl. Messe

Nußdorf: 18 Uhr Hl. Messe

Debant: 18.30 Uhr Vorabendmesse

Iselsberg: 10 Uhr Hl. Messe zum Jahresbeginn

Huben:  10.15 Uhr Eucharistiefeier

Matrei: 8.45 Uhr Eucharistiefeier

Kals: 19 Uhr Eucharistiefeier

Virgen: 8.45 Uhr Hl. Messe

Prägraten: 10.15 Uhr Hl. Amt

DREI KÖNIGSFEST (Erscheinung des Herrn)

Donnerstag, 6. Jänner