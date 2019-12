Das Weihnachtsfest der Zukunft ist kulturell, religiös, ökologisch, nachhaltig, integrativ, oder es ist schädlich, falsch und überflüssig! Das Fest der vielgepriesenen LIEBE produziert Gewalt, Missbrauch, Ausgrenzung, Neid, Eifersucht, Verbrechen, Kriege, Not, Elend . . . von Trost ist da nichts zu spüren, von der Liebe bleiben nur Geschenke eines Konsumzwangs, die verteilt werden, weil sie eine innere und äußere Leere ausgleichen müssen. Weihnachten 2019 ist die Abfolge einer Reihung immer wiederkehrender Symbolik, die Lichterketten an den Bäumen und Fassaden, an den Straßen und Plätzen wollen uns eine Stimmung erzeugen, die auch so nicht vorhanden ist, es sind eher die Traurigkeiten, die Enttäuschungen, das ganze Theater um die Menschwerdung Gottes, deren Irritationen keine Ruhe und Gelassenheit erzeugen, die Seele nicht befrieden, sie in Not versetzen, sie an den Rand der Gesellschaft drängen . . .

Ich verstehe schon lange nicht mehr diese Erscheinungsbilder rund um den Zirkus des Weihnachtsfestes, wichtig scheinen die Zahlenspiele der Wirtschaft zu sein, die Umsätze im Einzelhandel, das Tohuwabohu in den Familien, von den unendlichen Krisen, deren Erscheinungsbilder uns fast den Verstand rauben . . . gerade jetzt könnte man sich öffentlich empören, aufbegehren angesichts der unendlichen Ungereimtheiten eines überbordenden Neo-Liberalismus, der uns alles nimmt, auch den Glauben, einen soliden Zugang zur Religion, zur Selbstfindung . . .

Weihnachten und die damit verbundene Ur-Symbolik könnte mehr, könnte den Frieden bringen, könnte das Heil sein, die Liebe verkünden, nach der sich alle sehnen, doch die Wahrheiten unserer Existenz sind gemein und hinterhältig, sind niveaulos, banal und auch trivial, lassen keine echte Hoffnung entstehen . . . Weihnachten müsste für einige Zeit ausfallen, müsste die Chance erhalten, sich zu regenerieren, sich zu reformieren, statt dessen wirken die Elemente des ausgelutschten Kapitalismus, der Niederträchtigkeiten, der Gemeinheiten, des billigen Firlefans, der Klischees, der Irrungen und Wirrungen . . .

Ob sich Weihnachten noch rechnet, ist eine Frage der Weltanschauungen, der Überzeugungen, der echten Bereitschaft, sich einzusetzen für moralische und ethische Werte, für eine menschliche Gnade allen Bedürfnissen gegenüber: Armut, Ausgrenzung, Missbrauch, Gewalt, Vergewaltigung, Kriege usw. müssen überwunden werden . . . wenn schon Weihnachten, dann aber mit aller Ehrlichkeit und Offenheit, sich dem Licht zu widmen, dem Stern zu huldigen, sich einer Demut zu offenbaren . . . Menschen sind gleich, sie haben alle die verbindende Struktur des Angenommenseins, der Sehnsucht, der Liebe nach Vollkommenheit: Weihnachten 2019 wird in dieser Form der Erscheinungsbilder nicht gelingen, es ist nichts NEUES, es ist immer das GLEICHE, und dieses GLEICHE ist teilweise unerträglich und sehr schmerzhaft!!!