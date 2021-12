Christkindlaktion des Freiwilligenzentrums Osttirol war voller Erfolg - Geschenke wurden bereits übergeben.

LIENZ. Mit einer schönen Aktion ging das Freiwilligenjahr in Osttirol zu Ende. "Mit der rundum gelungenen Weihnachtswunschaktion bereiteten zahlreiche Menschen und freiwillige Helfer 118 BewohnerInnen in Wohn- und Pflegeheimen sowie den KlientInnen der Lebenshilfe eine riesige Weihnachtsfreude. Ohne die Beteiligung von so vielen engagierten Menschen hätten wir es nicht geschafft – vor allem nicht in diesem Umfang“, freut sich Freiwilligenkoordinatorin Daniela Brunner.

Jede Menge liebevoll verpackte Pakete landeten unter dem "Wunschbaum".

Bereits Anfang des Jahres trat sie an die Leiterin der Dekanatsjugend Lienz, Petra Egger, heran, um die Idee mit ihr zu besprechen. Diese fand sofort Anklang – auch bei der Lienzer Sparkasse, und somit stand der Umsetzung nichts im Wege.

Die Verantwortlichen sowie die ehrenamtlichen SchülerInnen der Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen rund um Lehrerin Helena Bergmann schmückten einen Weihnachtsbaum in der Lienzer Sparkasse am 30. November mit den Wunschzetteln. Und bereits am Nachmittag des 2. Dezember haben alle Wünsche ihr Christkind gefunden. In den darauffolgenden zwei Wochen füllte sich der Platz vor dem Baum nach und nach mit den festlich geschmückten Päckchen. Diese wurden am 21. Dezember an die Wohn- und Pflegeheime Lienz und Nußdorf-Debant, sowie an die Lebenshilfe übergeben.

Nun dürfen sich die Beschenkten auf die liebevoll verpackten Geschenke freuen und zu Weihnachten öffnen, wenn sie von den BetreuerInnen sowie dem Pflegepersonal verteilt werden.

Im Wohn- und Pflegeheim Lienz wurden zahlreiche Päckchen abgeliefert.

„Es war wunderschön, so vielen Menschen eine Freude bereiten zu können“, sagt Daniela Brunner. „Somit bleibt mir nur noch, mich noch einmal von Herzen bei den vielen Christkinderln zu bedanken. All jene, die leider keinen Wunsch mehr erfüllen konnten, möchten wir schon jetzt verraten, dass die Aktion aufgrund der großen Nachfrage im kommenden Jahr wiederholt wird."