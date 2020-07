AINET. Am 21. Juli gegen 17.10 Uhr stürzte ein 79-jähriger Österreicher im Gipfelbereich der Schleinitz (Gemeinde Ainet) auf ca 2900 Metern Seehöhe aus unbekannter Ursache einige Meter über Fels durchsetztes Gelände ab. Er zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf zu.

Sein Begleiter setzte den Notruf ab und die Crew des Notarzthubschraubers flog den Verletzten nach der Erstversortung in das Bezirkskrankenhaus Lienz.

