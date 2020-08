Im Jahr 2019 wurde von den Bezirksorganisationen der Bergrettung, der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Wasserrettung Osttirol eine gemeinsame Enten-Charity-Aktion gestartet.

OSTTIROL. Mit Edgar Entdecker (Bergrettung), Kimmi Kraul (Wasserrettung), Schwester Susi (Rotes Kreuz) und Freddy Feuerwehrmann wurden spezielle Schwimmenten für die jeweilige Blaulichtorganisation produziert. Die Produktionskosten wurden zur Gänze von den Sponsoren übernommen.

Die Enten werden um 5 Euro zum Verkauf angeboten. Der gesamte Verkaufserlös fließt zur Gänze in Sozialtöpfe der einzelnen Organisationen. Mit dem Geld wird Mitgliedern der Rettungsorganisationen Hilfestellung gewährt, sollten sie im Zuge von Einsätzen durch Verletzungen in eine Notsituation kommen. Aber auch den Familien von Rettungskräften soll aus diesen Töpfen Soforthilfe in Notfällen gewährt werden können.

Corona bremste Aktion ein

Der Coronavirus hat alle bisherigen Planungen und Aktivitäten über den Haufen geworfen und zunichte gemacht. Eine Vielzahl an Verkaufsaktionen konnte deshalb nicht durchgeführt werden. Auch das für Ende Juni 2020 geplante Entenrennen am Tristacher See musste auf das Jahr 2021 verschoben werden.

Nunmehr beginnen die Blaulichtorganisationen wieder unter Einhaltung entsprechender Vorsichtmaßnahmen mit dem Verkauf der Enten. Ab sofort können die possierlichen Schwimmentchen wieder bei den einzelnen Blaulichtorganisationen direkt bestellt und gekauft werden. Es besteht auch die Möglichkeit, telefonisch oder via Internet Enten zu bestellen. Die Enten werden dann zugestellt. Es wird in den nächsten Wochen auch Verkaufsaktionen an frequentierten Plätzen im Bezirk geben.

Firmen, Unternehmen und Organisationen können mit dem Kauf einer Firmenente um 155 Euro die Aktion ebenfalls unterstützen.

Die Rettungsorganisationen hoffen auf erfolgreiche Verkaufsaktionen und auf die Unterstützung der Bevölkerung durch den Kauf von Enten. „Am sichersten ist jeder Haushalt, wenn er von jeder Rettungsorganisation zumindest eine Ente zuhause hat,“ erklärt der Präsident der Wasserrettung Osttirol Meinhard Pargger schmunzelnd.