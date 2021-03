Der Pflegeberuf ist einer der wichtigsten Systemerhalter des Gesundheitssystems. Gerade jetzt ist es laut Andreas Bergmann, lokaler Ansprechpartner der ÖGKV in Osttirol Zeit für grundlegende Veränderungen.

OSTTIROL. Die Anerkennung für die im Pflegebereich arbeitenden Menschen darf sich nicht auf das Beklatschen und auf Versprechungen beschränken. Es müssen handfeste Verbesserungen her, befindet der Experte in Sachen Pflege, Andreas Bergmann, der auch Mitglied im österreichischen Gesundheits- und Pflegeverband ist.

Berufsbild im Wandel

"Die Pflegepersonen in alles Bereichen retten stündlich Menschleben, arbeiten professionell, haben die nötige soziale Kompetenz, Empathie und Wertschätzung den PatientInnen aber auch den Angehörigen gegenüber. Und sind sich selbst gar nicht bewusst, dass sie dem Gesundheitssystem und der Gesellschaft hohe Kosten an Folgeschäden durch eine professionelle Pflege bei den PatientInnen sparen", so Bergmann.

Spätestens mit der Akademisierung des Pflegeberufs habe sich das Berufsbild gewandelt. "Die Pflegekräfte dürfen und müssen lernen, selbstbewusst aus dem Schatten der anderen Gesundheitsberufe zu treten. Ja, es gibt unzählige Pflegepersonen, die unser Gesundheitssystem weiterentwickeln, innovativ sind, neue Entwicklungen im Pflegeberuf einbringen und fordern. Gerade in Zeiten der Pandemie wäre die längst geforderte School Nurse, sowie Community Nurse (Gemeindepflege) die vom ÖGKV seit Jahren eingefordert wird, eine starke Stütze im Gesundheitssystem", erklärt der Experte.

Andreas Bergmann ist der neue Ansprechpartner des ÖGKV für die Region Osttirol.

Foto: Jakob Bergmann

Schlüsselberuf

Die „Cororna Krise“ hat gezeigt, dass die Gesundheitsversorgung ohne die Pflege nicht möglich ist. "Die Pflege ist zum Schlüsselberuf der Pandemiebewältigung geworden. Eine Pflegereform wurde bislang immer wieder verschoben, und anstatt mit den PflegeexpertInnen zu sprechen und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten werden schnelle unbefriedigende Lösungen wie eine Lehre implementiert. Wo sind die Berichte über die „Starpflegerinnen“ und „Starpfleger“ die immer noch täglich 24 Stunden unter teils höchst strapaziösen ihre PatientInne betreuen? Das Strategiepapier der österreichischen Bundesregierung „Taskforce Pflege“ ist immer noch „nur Papier“. Will man der Pflege nicht die langverhandelte und höchst notwendige Entwicklung ermöglichen? Das gerne verwendete bremsende Argument der „unmöglichen“ Finanzierbarkeit, klingt in Anbetracht der massiven Schieflage und Unverhältnismäßigkeit der Leistungsabrechnungen in den unterschiedlichen Gesundheitsberufen fast wie Hohn", ärgert sich Bergmann.

Der diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger, der auch ein Studium in Pflegewissenschaften und Management im Sozial- und Gesundheitswesen absolviert hat, glaubt, dass die Dringlichkeit zur tatkräftigen Umsetzung der Pflegereform bei den politischen Verantwortlichen noch nicht ausreichend vorhanden sei.

Gesundheitsverband

Der österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) ist die berufspolitische fachliche Berufsvertretung, die auf Vereinsbasis organisiert ist. Expertengremien der einzelnen Pflegefachbereiche sind in Bundesarbeitsgemeinschaften aktiv. Für über 110.000 Pflegepersonen österreichweit ist der ÖGKV eine starke Stimme. Um eine möglichst breite Vernetzung zu ermöglichen ist es wichtig Ansprechpartner vor Ort zu haben. Für die Region Osttirol ist seit März 2021 Andreas Bergmann als Repräsentant bestimmt.