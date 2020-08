Veranstalter haben von den Behörden grünes Licht für die Durchführung des Extremsportwettbewerbs in Osttirol.

LIENZ (red). Zum 33. Mal nehmen am 12. September die besten Athleten ihrer Disziplin beim Dolomitenmann den Kampf gegen die Naturlandschaft Osttirols und die Stoppuhr auf sich. Jedes Team schickt einen Bergläufer ins Rennen, der hoch über Lienz im Dolomitenmassiv an seinen Paragleiter übergibt. Die beflügelten Piloten steuern ihr Ziel, das Lienzer Dolomitenstadion an, wo der Mountainbiker auf seine erste Staffelübergabe wartet. Er muss heuer zwei Mal ins Rennen. Nach einer Kurzstrecke vom Stadion nach Leisach, übergibt er an seinen Kajakfahrer. Ein gigantischer Startsprung, Wildwasser und Slalomtore sind von den Profis am Wasser zu bewältigen, ehe sie wieder mit dem Biker abschlagen, der dann die Gesamtzeit seines Quartetts über die Ziellinie im Dolomitenstadion bringt.

Start und Ziel im Stadion

Es wird ein Red Bull Dolomitenmann auf veränderter Strecke und mit völlig neuem Konzept, das die Einhaltung aller bundesweiten Covid-Vorgaben ermöglicht. Die gesamte Veranstaltung geht außerhalb des Stadtkerns in Szene und wird heuer ohne Rahmenprogramm und Side Events auskommen. Gestartet und durchs Ziel gefahren wird im Dolomitenstadion Lienz.

„Wir haben von der ersten Minute an auf die sich laufend verändernde Situation reagiert und unser Konzept stets angepasst. Natürlich möchten wir den Red Bull Dolomitenmann auch heuer durchführen. Die Gesundheit der Athleten und aller Beteiligten steht dabei aber über allem“, fasst Chef des Organisationskomitees, Nikolaus Grissmann, die bisherigen Anstrengungen zusammen.

Behörden geben grünes Licht

„Die Behörden haben uns auf Basis der aktuellen Situation grünes Licht für den Red Bull Dolomitenmann 2020 gegeben, das kann sich aber natürlich aufgrund der bundesweiten Situation laufend ändern“, so Dolomitenmannerfinder Werner Grissmann. „Im Moment gehen wir noch davon aus, dass wir eine vorgeschriebene Anzahl an Zuschauern ins Stadion einlassen dürfen, bei veränderten Rahmenbedingungen ist aber auch eine Zuschauersperre vorstellbar. Nach aktuellem Stand, werden Zuschauer im Stadion unterschiedlichen Zonen zugeordnet und unterliegen den allgemeinen Vorgaben der Bundesregierung für die Teilnahme an Veranstaltungen unter freiem Himmel. So wird es im neuen und verkleinerten Rahmen möglich sein, den Bewerb abzuhalten.“

Keine Zuschauerhotspots

Organisierte Zuschauerhotspots, wie es sie bislang auf der Moosalm oder am Iselkatarakt gab, sind 2020 nicht Teil des Events, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Ein Anfeuern und Zuschauen entlang der frei zugänglichen Streckenpassagen, wird aber auch heuer möglich sein, wenngleich das OK-Team an die Eigenverantwortung aller Gäste und Zuseher appelliert, die Ein Meter-Abstände untereinander stets einzuhalten und einen Mund-Nasenschutz zu tragen.

Live Ergebnisse

Eine umso höhere Bedeutung erhält der Red Bull Dolomitenmann Eventticker, auf dem die Ergebnisse live verfolgt werden können. Zudem werden die Live Einstiege über die Sozialen Medien Facebook & Instagram verstärkt, um den Red Bull Dolomitenmann Fans zu Hause, vielfältige und actionreiche Eindrücke von der Performance ihres TOP Team in Echtzeit zu geben.

Weitere Sportnachrichten aus Osttirol