Sieben Wochen lang verwöhnten heimische Spitzenköche aus der Region kulinarische Feinschmecker mit erlesenen Gerichten in den Genusspavillons am Lienzer Hauptplatz.

LIENZ (red). Seit drei Jahren verzaubern Spitzenköche aus Osttirol, Oberkärnten, dem Pinzgau und Südtirol die Geschmacksnerven aller Feinschmecker in den Genusspavillons am Hauptplatz in Lienz. Aufgrund der großen Nachfrage luden die Küchenvirtuosen in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Lienz und dem Tourismusverband Osttirol heuer auch erstmals in den Sommermonaten zu Tisch.

Am Donnerstag, 3. September, endet die Premiere der „Kulinarischen Sommerfrische“. Ab 12 Uhr verabschieden sich die heimischen Stars der Kochszene mit einigen außergewöhnlichen Gerichten bei allen Besuchern, ehe sich die Türen und Fenster der „Osttirol de luxe-Pavillons“ bis 2021 schließen.

