Michael Breschan, Marlies Gliber, Sarah Klaunzer-Sporer und Josef Obertscheider schafften es mit ihren Bildern in das Jubiläumsbuch „Quintessenz Austria 2000 – 2020“.

Der jährliche Foto-Wettbewerb "Trierenberg Super Circuit" pausierte 2020 und die Zeit wurde genutzt, um das letzte Jahr der Kooperation mit dem langjährigen Hauptsponsor Trierenberg (von 2000-2020) zu feiern. „Um diesem Jubiläum gerecht zu werden, haben wir uns entschieden, einen intensiven Blick auf jene Bilder österreichischer Fotografen zu werfen, welche uns in den Jahren 2000 bis 2020 besonders beeindruckt haben", erklärt erklärt Chris Hinterobermaier, Vorsitzender des „Trierenberg Super Circuit“.

Fotos aus 20 Jahren

In den vergangenen Wochen wurden aus rund 175.000 beim Wettbewerb in den Jahren 2000 bis 2020 eingereichten Fotos aus Österreich die imposantesten Werke selektiert. Dazu kamen noch die vielen Meisterwerke der Österreichischen Fotoklubmeisterschaft (13.380 eingereichte Fotos), bei der heuer die besten Fotos von 892 heimischen Klubs und Fotovereinigungen aus den vergangenen 20 Jahren eingereicht wurden. "Daraus wird eine umfangreiche Präsentation zusammengestellt. Schlicht und einfach das Beste der Leidenschaftsfotografen in Österreich des bisherigen 21. Jahrhunderts", so Hinterobermaier.

Nun liegt die finale Shortlist der selektierten Bilder vor, 1.500 Fotos haben es in die Endauswahl geschafft. Und davon 1.000 Bilder in das Buch „Quintessenz Austria 2000 -2020“.

Michael Breschan, Obmann Fotoclub Lienz, ist sehr stolz, dass der Fotoclub Lienz mit vier Bildern in diesem Buch vertreten ist: „Das ist eine hervorragende Leistung unserer Fotoclub-Mitglieder. Ich freue mich sehr, dass wir mit unserem Hobby und unserer Leidenschaft beim Fotografieren es in dieses hervorragende Buch geschafft haben.“

Im Buch sind folgende Fotoclub-Lienz-Mitglieder vertreten: