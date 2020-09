Die L 324 Pustertaler Höhenstraße zweigt in Leisach von der Drautalstraße ab und führt über die sonnenseitigen Hochterrassen des Pustertals bis nach Abfaltersbach. Der Zustand der 29,3 Kilometer langen Straße hat das Land Tirol seit 2011 zu einem mehrjährigen Bauprogramm veranlasst.

OSTTIROL. „Jetzt im September wird die Generalsanierung entlang der Pustertaler Höhenstraße in Bichl, im Gemeindegebiet von Assling, fortgesetzt. Die Kosten dafür betragen rund 1,2 Millionen Euro. Damit hat das Land Tirol seit 2011 fast zehn Millionen Euro in die Landesstraßen in diesem Bereich investiert“, berichtete Straßenbaureferent LHStv Josef Geisler beim Spatenstich gemeinsam mit Harald Haider, Leiter des Baubezirksamtes Lienz, Christian Molzer, Vorstand der Landesabteilung Verkehr und Straße, sowie dem Bürgermeister von Assling, Bernhard Schneider.

Fertigstellung bis Ende November

Bis 5. Oktober und wieder nach dem 30. Oktober ist der Verkehr im Baustellenbereich einspurig möglich. „Von 5. bis 30. Oktober 2020 wird dieser Straßenabschnitt von Kilometer 14,75 bis Kilometer 16,34 für den gesamten Verkehr gesperrt. In dieser Zeit wird an den Wochenenden von Freitag ab 17 Uhr bis Montag 7.30 Uhr eine einspurige Verkehrsführung eingerichtet“, informiert Christian Molzer. In den kommenden Wochen wird ein 370 Meter langes Straßenstück auf eine Breite von 5,5 Metern ausgebaut. „Die bergseitigen Felsböschungen werden mit Netzen und wo notwendig mit Steinmauern gesichert. Im anschließenden Abschnitt wird die Entwässerung neu errichtet. Der gesamte Straßenunterbau muss aufgefräst und mit Zement stabilisiert werden“, ergänzt Harald Haider. Abschließend wird eine neue Asphaltschicht aufgebracht. Die Fertigstellung erfolgt bis Ende November 2020.

Millionenschweres Straßenbauprogramm

Seit 2011 hat das Land bereits 8,5 Millionen Euro in die Generalsanierung entlang der Pustertaler Höhenstraße investiert. „Damit haben wir nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, sondern auch zur Stärkung der regionalen Wirtschaft geleistet“, freut sich LHStv Geisler. In den letzten beiden Jahren wurden in Osttirol außerdem Sanierungsarbeiten an der B 111 Gailtalstraße um vier Millionen Euro und der L 24 Virgentalstraße um 3,8 Millionen Euro durchgeführt sowie der Glocknerkreisverkehr bei Lienz um 1,2 Millionen Euro adaptiert. Im kommenden Jahr ist der Neubau der Mellitzgraben- und Moosgrabengalerie um insgesamt rund zehn Millionen Euro geplant. „Die große finanzielle Herausforderung des Straßenbauprogrammes für Osttirol ist nur mit dem Konjunkturprogramm 2020 des Landes zu bewältigen“, verweist LHStv Geisler auf diese Infrastrukturprojekte, die gleichzeitig die Konjunktur ankurbeln und nachfolgenden Generationen nützen.

Fakten L 324 Pustertaler Höhenstraße:



Seit 2011 wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

Ausbau Kreuzung Oberthal, 3,2 Millionen Euro, Fertigstellung 2012 (Assling)

Bereich Bruggerbach, 400.000 Euro, 2014 (Assling)

Neubau Platschbachbrücke, 400.000 Euro, Fertigstellung 2015 (Assling)

Neubau Vergeinbachbrücke, 500.000 Euro, Fertigstellung 2015 (Assling)

St. Justina – Unterried, 2,6 Millionen Euro, Fertigstellung 2014 (Anras)

Unterried – Mairwiesen, 1,4 Millionen Euro, Fertigstellung 2016 (Anras)

Bichl, 1,2 Millionen Euro, Fertigstellung November 2020 (Assling)