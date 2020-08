Von den Marinesoldaten und den Weiten der Meere zu den Gebirgsjägern in die Bergwelt Tirols. Eine fast unglaubliche Geschichte:

Bei einem Gespräch im Herbst 2019 mit dem viel zu früh verstorbenen Militärpfarrer, Militäroberkurat Hans-Peter Schiestl, wurde die Idee geboren, für die Soldatenkapelle der Garnison LIENZ in der Haspinger-Kaserne eine Glocke zu beschaffen. Beim Gespräch anwesend war auch Oberstabsbootsmann a.D. Volker Heinrich, 3. Präsident des Marine-Portepee-Unteroffizierskorps WIHELMSHAVEN, der sich mit Kameraden auf Partnerschaftsbesuch bei der Unteroffiziersgesellschaft Tirol in Osttirol befand. Nach der Rückkehr der Marinesoldaten in ihre Heimat, machte sich Oberstabsbootsmann a.D. Volker Heinrich mit seinen Mitgliedern vom MPUO-Korps sogleich auf die Suche nach einer Schiffsglocke. Die Glocke, gestiftet dann von der Familie Skrzypski wurde vorher restauriert, mit der Gravur „In Treue fest“ versehen und bei einem weiteren Partnerschaftsbesuch der norddeutschen Freunde im Feber 2020 in INNSRBUCK an die Unteroffiziersgesellschaft TIROL übergeben. Nach Adaptierung und Umbau der Glocke durch die Glockengießerei Grassmayr INNSBRUCK, wurde sie im Rahmen eines würdigen Festaktes am 14. August 2020 anlässlich der Angelobung der Grundwehrdiener des ET/VI/2020 beim Hochgebirgsjägerbataillon 24 danach durch den Militärpfarrer von Salzburg, Militärdekan Mag. P. Dietmar Gopp geweiht. Damit offiziell dem Kommandanten des Hochgebirgs-Jägerbataillon 24 Oberst Bernd Rott übergeben der auch Kommandant der Garnison LIENZ ist. So wird die Glocke nach erfolgter Montage durch den Verein „Freunde des Hochgebirgjägerbataillon 24“ unter der fachkundigen Regie des Schmiedemeisters Edi Moser danach läutend die Gläubigen in der Kaserne zum Gebet rufen und bei kirchlichen Anlässen der Garnison LIENZ erklingen.

Möge sie die Soldaten und ihre Angehörigen mit ihrem Klang jederzeit durch alle vor allem friedliche Zeiten begleiten!

Besonderer Dank gilt der Familie Skrzypski, Oberstabsbootsmann a.D. Volker Heinrich allen Freunden vom MPUOKorps WILHEMSHAVEN, Oberst Bernd Rott, Militärdekan Mag. P. Dietmar Gopp, dem Verein „Freunde des Hochgebirgs-JägerBaon's 24. Ein großer Dank gilt dabei auch der Militärpfarre LIENZ. Darauf ein kräftiges „Horidoo!“