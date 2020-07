Fünfköpfige Familie auf dem Weg von der Stadt Lienz zum Ursprung der Isel am Umbalkees.

OSTTIROL. Für Simon, Katharina, Sara, Leonardo und Oskar Altmayer-Girardi fing diese Woche besonders spannend an. Die Familie aus Stams in Nordtirol nahm am Montag um 8 Uhr früh den Iseltrail in Angriff, begleitet von Labrador-Hündin Lotta und Fotografin Ramona Waldner. Nach dem Start beim Zusammenfluss und dem Weg durch die Stadt gab es ein kurzes Intermezzo auf Schloss Bruck, wo es sich Hausherr Stefan Weis nicht nehmen ließ, die Iselpioniere auf den Turm der Burg zu führen. So begann das Naturabenteuer mit Kultur und einem Blick hinein ins Iseltal.

Die Altmayer-Girardis setzten sich nicht von ungefähr beim Casting für diese Auftakt-Wanderung durch. Sie sind sehr sportlich und meistern die täglich vier bis fünf Stunden dauernden Wanderetappen so locker, dass auch noch Zeit für unterhaltsame Begegnungen bleibt. So stieß der „Urvater der Osttiroler Iselschützer“, Wolfgang Retter zur Gruppe und ließ es sich nicht nehmen, die Tamariske ins Rampenlicht zu rücken. Abends ging es dann nicht mit den Öffis sondern mit dem Raftingboot retour nach Lienz.

Die Dienstagsetappe führte von St. Johann nach Matrei und bot ebenfalls einiges an Abwechslung am Wegesrand. Vormittags wartete Peter Ortner, Obmann des Osttiroler Fischerei-Revierausschusses, beim Michelbach auf die Familie und präsentierte stolz die „Kinderstube der Äschen“. Die Fischlein sind derzeit gerade einmal zwei Zentimeter lang. Zu Mittag servierte Lois Steiner Bodenständiges und zeigte der fünfköpfigen Familie seinen Archehof in Feld.

In Matrei begann heute, Mittwoch, 15. Juli, der dritte von fünf Wandertagen auf dem Weg zum Umbalkees wieder mit einem kulturellen Highlight: der Nikolauskirche, die Evelin Gander vorstellte. Ab dann wird's gebirgig. „Für uns kein Problem, im Gegenteil“, betonen die Nordtiroler Wanderer, die sich schon auf wilde Wasserfälle und ein Gletschererlebnis freuen.

